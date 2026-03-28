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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / ¿Cuándo vuelve a jugar Falcao García con Millonarios?; desde el azul dieron fecha exacta del regreso

¿Cuándo vuelve a jugar Falcao García con Millonarios?; desde el azul dieron fecha exacta del regreso

Falcao García "está entrenando muy bien", según comentó el DT de Millonarios Fabián Bustos en las últimas horas. Se acerca el regreso de 'El Tigre' a las canchas.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 28 de mar, 2026
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Falcao García, delantero de Millonarios.
Falcao García, delantero de Millonarios.
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