¿Cuándo vuelve a jugar Falcao García con Millonarios?; desde el azul dieron fecha exacta del regreso

En medio de una semana dolorosa por el sensible fallecimiento de Santiago Castrillón, Millonarios prepara lo que será el partido de Liga BetPlay I-2026 frente a Fortaleza. Fabián Bustos, director técnico del azul bogotano, generó en las últimas horas un reporte de cómo está el plantel, más allá de lo emocional, y generó una noticia que causa expectativa en la hinchada, la de cuándo volvería Falcao García a los terrenos de juego tras superar una lesión.

El estratega argentino, de 57 años, fue sincero y claro a la hora de hablar del 'Tigre', quien ha entrenado bien en los últimos días. Bustos no aseguró que lo convocará para el juego frente a los 'amix' del lunes 30 de marzo en el estadio El Campín, pero ya tiene un plan trazado para su posible retorno, la fecha exacta de su vuelta. El plazo y tiempo en el calendario data para el debut del 'embajador' en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Falcao García, futbolista de Millonarios - Foto: Colprensa

"Radamel está entrenando muy bien, siempre digo que el próximo ya lo vamos a tener, pero la realidad es que hoy (viernes) trabajó muy bien y en Copa (Sudamericana) lo vamos a tener seguro. Ya pasé la lista de los que van a viajar y lo quiero tener ahí", esas fueron las palabras del técnico de Millonarios en rueda de prensa.



Recordemos que Millonarios hará su estreno en la fase de grupos de la 'otra mitad de la gloria' el próximo martes 7 de abril, en condición de visitante, frente a O'Higgins, partido que se disputará en el Estadio Codelco El Teniente, en Rancangua, con horario en nuestro país de las 7:00 de la noche.

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El azul capitalino integra el grupo C de la Copa Sudamericana 2026 junto a Sao Paulo, Boston River y O'Higgins.



¿Cuándo se lesionó Falcao García?

El exdelantero del Atlético de Madrid y Mónaco, entre otros, se lesionó el pasado 14 de febrero en el compromiso contra Llaneros en El Campín. Fue en el primer tiempo y tuvo que salir en camilla, luego el diagnóstico generó "una lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha", como informó Millonarios en un breve comunicado.



¿A qué hora es Millonarios vs. Fortaleza por la Liga BetPlay I-2026?

El partido de la fecha 14 de la Liga BetPlay I-2026 está pactado para el lunes 30 de marzo y tiene como horario de inicio de las 8:20 de la noche.