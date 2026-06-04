Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRIGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / José Mourinho tuvo que aclararle al Benfica video en el que aparece con camiseta del Real Madrid

José Mourinho tuvo que aclararle al Benfica video en el que aparece con camiseta del Real Madrid

Florentino Pérez lanzó un video de campaña prometiendo la llegada de José Mourinho al banquillo del Real Madrid, sin embargo, metió en problemas al actual DT del Benfica.

Por: EFE
Actualizado: 4 de jun, 2026
Comparta en:
José Mourinho, DT de Richard Ríos en Benfica
José Mourinho, DT de Richard Ríos en Benfica
AFP

El entrenador portugués José Mourinho contactó con el Benfica, equipo que lideró la última temporada, para asegurarle que él no grabó el vídeo en el que sale vistiendo la camiseta del Real Madrid como parte de la campaña de Florentino Pérez a la presidencia del club, según recoge la prensa lusa.

El medio deportivo Record adelantó la información y explicó que Mourinho atribuyó las imágenes a la inteligencia artificial, sin dar más detalles, y por el momento el propio Mourinho no ha desmentido públicamente la información.

Erling Haaland Manchester City
Gol Caracol

Cercanos a Haaland y Manchester City desmienten promesa a candidato a presidencia de Real Madrid

Jhon Durán Selección Colombia
Colombianos en el exterior

Denuncian escándalos y fiestas de Jhon Jáder Durán en oriente antioqueño; la Policía llegó

Luis Javier Suárez en Sporting de Lisboa vs. Vitoria.
Colombianos en el exterior

Desde Portugal revelan la verdad sobre el acercamiento del Fenerbahçe por Luis Javier Suárez

El actual presidente del club merengue, Florentino Pérez, que también es candidato en las elecciones de la entidad que se celebran este domingo, anunció este miércoles en redes sociales que, si él vence en las urnas, 'Mou' será el entrenador del Real Madrid la próxima temporada.

En la cuenta oficial de la candidatura 'Florentino 2026, Mucha historia por hacer', apareció la imagen del preparador portugués con la camiseta del Real Madrid y detrás de él, sobre un fondo blanco, la palabra 'Sí'.

Florentino Pérez anunció el acuerdo presuntamente alcanzado con Mourinho en el momento en el que el otro candidato a la presidencia del club blanco, Enrique Riquelme, iniciaba una entrevista en televisión, en la que destapó que su gran fichaje, de convertirse en mandatario merengue, sería el noruego Erling Haaland, estrella del Manchester City.

Publicidad

El portugués ya dirigió al conjunto español durante tres temporadas, desde 2010 hasta 2013, y ganó una liga, una Copa del Rey y una Supercopa. Ahora, trece años después, podría regresar al Real Madrid de la mano de Florentino Pérez.

José Mourinho ha dirigido esta temporada al Benfica en Portugal, al que llegó después de dos temporadas en el Fenerbahce turco.

Lionel Messi, capitán y figura de la Selección Argentina, sufrió una lesión previo al Mundial 2026
Gol Caracol

Argentina y los dos grandes problemas que le surgieron justo antes del Mundial 2026

Neymar, Marquinhos y Casemiro en un entrenamiento de la Selección Brasil para el Mundial 2026
Gol Caracol

No solo Neymar jugaría su último Mundial con Brasil; "lo vivo como si fuera el final"

Imagen de referencia del trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026, en Estados Unidos, México y Canadá
Gol Caracol

España vs. Uruguay, del Mundial 2026, en problemas para su normal desarrollo

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

José Mourinho

Mourinho

Benfica

Real Madrid

Publicidad

Publicidad

Publicidad