Gol Caracol  / Selección Colombia  / Trifulca y escandaloso final en Colombia Sub-17 vs. Francia; burlas del '10' galo trajeron la ira

Trifulca y escandaloso final en Colombia Sub-17 vs. Francia; burlas del '10' galo trajeron la ira

Después de finalizado el compromiso entre franceses y colombianos se presentó una pelea de marca mayor entre integrantes de bando y bando. Acá las imágenes exclusivas de Gol Caracol.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de nov, 2025
Partido entre Selección Colombia y Francia terminó en pelea, por los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17
Captura de pantalla de video / Getty Images

