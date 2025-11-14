Trifulca y escandaloso final en Colombia Sub-17 vs. Francia; burlas del '10' galo trajeron la ira

Más allá de la victoria de este viernes 2-0 de la Selección de Francia Sub-17 sobre su similar de Colombia y su paso a octavos de final del Mundial de Qatar; al finalizar el compromiso se presentó una trifulca y un escandaloso cierre del compromiso.

Y es que según captó el periodista Juan Camilo Vargas, enviado especial de Gol Caracol a la cita mundialista, después del pitazo final futbolistas de bando y bando se trenzaron en una disputa, en la que se observaron puños, patadas y se escucharon todo tipo de improperios, bajo la mirada de asombro de los aficionados.

"Todo lo sucedido se desencadenó después de que el número '10' de Francia (Christ Batola) en una jugada se tiró al piso, varios de los futbolistas de Colombia le reclamaron al árbitro (Filip Dujic). A los instantes Batola se ríe, viene el segundo gol de ellos y siguió mofándose de los rivales. Por ahí comenzó todo", relató Vargas.

Además de eso, el comunicador detalló que "Santiago Londoño se fue a buscar a Batola, lo empuja, varios de los jugadores de Colombia corrieron hasta la otra cancha a buscar al jugador francés, todo fue creciendo. Se metieron los auxiliares, y en lo que se alcanzó a observar desde afuera, Deyvy Quiñones se peleó con un miembro de Francia, cayeron al suelo".

Colombia vs. Francia por el Mundial Sub-17 Getty Images

Publicidad

Cabe recordar que al referido Londoño lo expulsaron del compromiso, después de un par de airadas protestas contra el cuerpo arbitral. En los minutos finales, el duelo se presentó candente, con los ánimos caldeados de los principales protagonistas del espectáculo.

Hasta ahora, no se ha presentado un pronunciamiento oficial de lo sucedido y que empañó el espectáculo en el campeonato orbital que organiza la Fifa. Atrás quedaron los dos tantos de los galos, por intermedio de Antoine Valero y Pierre Mounguengue, la reacción de los colombianos en la parte complementaria, un remate en el palo de los de Fredy Hurtado y los intentos por empatar.