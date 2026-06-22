En México se rinden a Luis Díaz; "es uno de los mejores futbolistas que hay en todo el planeta"

Restan las horas para que la Selección Colombia tenga su segunda salida en el Mundial 2026, y ahora, será enfrentando a la selección debutante: la República Democrática del Congo. Equipo que ya demostró grande cualidades y le sacó un punto a Portugal de Cristiano Ronaldo, en la primera fecha.

Este encuentro será el segundo consecutivo en suelo mexicano, y por eso, en Gol Caracol charlamos con Cesar Caballero, periodista de este país, y que ha seguido muy de cerca los dirigidos por Néstor Lorenzo en el la cita orbital.

El comunicador destacó de entrada que los 'cafeteros' conservan rasgos de aquel equipo que lideraban Carlos 'el Pibe' Valderrama y compañía años atrás. Para él, ese estilo de juego sigue vigente gracias a James Rodríguez y 'Juanfer' Quintero.

"Acá en México se ve una selección colombiana bastante fuerte, con una generación de futbolistas. Es muy interesante, es una selección que conserva su esencia de años anteriores, de los 90, de buen trato de balón, de mucha cadencia a la hora de trasladar la pelota, tipos bien ubicados, disciplinados tácticamente".



Además, enfatizó el buen momento que viven varios jugadores colombianos en el viejo continente, un grupo que tiene como gran referente al guajiro, hoy figura del Bayern Múnich: "ahora, también con ese plus que te da el tener a jugadores en las mejores ligas del mundo, principalmente el tema de Luis Díaz, que hoy creo que es uno de los mejores futbolistas que hay en todo el planeta".

Luis Díaz con la Selección Colombia @LuisFDiaz19

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Cesar también recordó el último enfrentamiento dirigidos por Néstor Lorenzo frente a su país, en la que cayeron 4-0 a finales del año 2025, en un juego de preparación: "la última vez que los enfrentamos nos golearon (entre risas), acá en México se le ve a Colombia con muchísimo respeto y con posibilidades de ser uno de los favoritos del torneo, entonces es una combinación de la Colombia antigua con la Colombia moderna, que lo hace mucho más interesante", concluyó el periodista deportivo.

Hora y dónde ver a la Selección Colombia vs RD Congo

El juego que tendrá lugar en el estadio de Gudalajara, será este martes 23 de junio y que una victoria nos clasificará a los 16vos de final del Mundial 2026. La esférica rodará a las 9:00 de la noche (hora de Colombia), pero la previa podrá vivirla una hora antes EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos.