Vea el gol anulado a Dávinson Sánchez, en la Selección Colombia vs. Portugal, por el Mundial 2026

La Selección Colombia tuvo imperdible oportunidad de irse arriba del marcador en los últimos minutos del encuentro. Sin embargo, el VAR acabó con la ilusión.

Y es que, después de un impecable centro de Juan Fernando Quintero; Dávinson Sánchez apareció en el área rival por encima de los otros centrales, cabeceando de gran manera un balón aéreo.

Con el arco de frente, el defensor convirtió el 1-0 a favor de Colombia. No obstante, por un milimétrico fuera de lugar, que terminó dando el VAR; el juez central invalidó la opción ofensiva.

Vea el gol anulado de Dávinson Sánchez, en Colombia vs. Portugal, por el Mundial 2026:

¿ERA OFFSIDE?



Gol de Colombia tras un cabezazo de Davinson Sánchez, pero el VAR ratificó el fuera de juego.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ipDxZUPwVp — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026