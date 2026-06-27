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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Vea el gol anulado a Dávinson Sánchez, en la Selección Colombia vs. Portugal, por el Mundial 2026

Vea el gol anulado a Dávinson Sánchez, en la Selección Colombia vs. Portugal, por el Mundial 2026

Al central colombiano le anularon el gol por u fuera de lugar muy justo, que terminó rescatándole un punto a los 'lusos'. Al final, fue 0-0.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de jun, 2026
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Dávinson Sánchez en duelo contra Portugal, por el Mundial 2026.
Dávinson Sánchez en duelo contra Portugal, por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

La Selección Colombia tuvo imperdible oportunidad de irse arriba del marcador en los últimos minutos del encuentro. Sin embargo, el VAR acabó con la ilusión.

Y es que, después de un impecable centro de Juan Fernando Quintero; Dávinson Sánchez apareció en el área rival por encima de los otros centrales, cabeceando de gran manera un balón aéreo.

James Rodríguez con Colombia vs Portugal
Selección Colombia

La Selección Colombia hizo todo, mandó en cancha; pero quedó 0-0 con Portugal: primera del grupo K

Richard Ríos en duelo con la Selección Colombia.
Selección Colombia

Richard Ríos falló frente al arco, en Selección Colombia vs. Portugal, en el Mundial 2026

Con el arco de frente, el defensor convirtió el 1-0 a favor de Colombia. No obstante, por un milimétrico fuera de lugar, que terminó dando el VAR; el juez central invalidó la opción ofensiva.

Vea el gol anulado de Dávinson Sánchez, en Colombia vs. Portugal, por el Mundial 2026:

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