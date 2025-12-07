Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Sergio Ramos definió su futuro y sorprendió: lo anunció, tras las semifinales de Liga MX

Sergio Ramos definió su futuro y sorprendió: lo anunció, tras las semifinales de Liga MX

Sin rodeos y con un contundente mensaje, el defensa central español, Sergio Ramos, que fichó con Monterrey en febrero de 2025, confirmó qué pasará con él para 2026.

Por: AFP
Actualizado: 7 de dic, 2025
Comparta en:
Sergio Ramos, defensa central español, en un partido con Monterrey, donde se convirtió en capitán
Sergio Ramos, defensa central español, en un partido con Monterrey, donde se convirtió en capitán
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad