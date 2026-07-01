Suiza vs. Argelia: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de los dieciseisavos del Mundial 2026

Suiza y Argelia tienen todo por ganar cuando se enfrenten este jueves en Vancouver, al no figurar entre las favoritas, en unos dieciseisavos del Mundial 2026 que ya han descabezado a dos potencias como Alemania y Países Bajos.

Y con esa poca figuración mediática, Suiza, que llega invicta a esta fase de eliminación directa, quiere ir paso a paso para emular o superar lo hecho hace 72 años cuando llegó por última vez a los cuartos de final en 'su' torneo, en la Copa del Mundo de 1954.

Mientras que los 'guerreros del desierto' argelinos intentan avanzar por segunda vez en los mundiales a unos octavos de final e igualar lo que hicieron hace doce años en el Mundial de Brasil 2014.

Jugadores de Argelia, festejando triunfo que los clasificó a octavos de final en la Copa de África. Foto: AFP.

Sin ponerse límites se enfrentarán este jueves en el BC Place de Vancouver (Canadá), y el ganador se citará el 7 de julio en ese mismo escenario en octavos de final con el vencedor del partido Colombia-Ghana.



Suiza sorprendió al ser líder del Grupo B con siete puntos, por encima del anfitrión Canadá al que envió a jugar fuera de su país, al amargarle la fiesta en Vancouver cuando le ganó 2-1 en la última jornada.

Publicidad

Los 'helvéticos' llegan invictos al partido ante Argelia. En la fase de grupos empataron 1-1 con Catar y golearon por 4-1 a Bosnia y Herzegovina.

'La Nati', en su decimotercera participación en mundiales, ha logrado llegar a los cuartos de final en tres ocasiones (1934, 1938 y 1954), siendo esta última (Suiza 1954) su mejor actuación histórica en el torneo donde fungió como país anfitrión.

Publicidad

Con Granit Xhaka como eje, Suiza intentará imponer ante Argelia su experiencia en las fases finales del torneo. El equipo dirigido por Murat Yakin cuenta con un ataque liderado por Johan Manzambi, mediocentro de 20 años del SC Friburgo alemán.

La única duda en el campamento suizo es la del lateral derecho Silvan Widmer, quien arrastra molestias en la cadera.

Argelia, dirigida por Vladimir Petkovic, fue la última en sellar su pase a los dieciseisavos de final al entrar por el Grupo J como una de las ocho mejores terceras con cuatro unidades.

Llega contra Suiza sin bajas y es liderada por su capitán y máxima figura, el extremo Riyad Mahrez, quien a sus 35 años brilla en el Al-Ahli saudí.

Publicidad

Otros pilares experimentados de su plantilla incluyen al defensa central Aïssa Mandi, del Lille francés, y al lateral Ramy Bensebaini, del Borussia Dortmund alemán.

En su quinta participación en una Copa del Mundo, Argelia solo ha superado dos veces la fase de grupos: la primera en Brasil 2014, cuando avanzó hasta octavos donde fue eliminada en la prórroga por Alemania, que se consagraría campeona.

Publicidad

Y en este mundial norteamericano donde el equipo africano jugará ante Suiza con la meta de entrar, por segunda vez en su historia, entre los 16 mejores.

Breel Embol es figura de la Selección Suizapara el Mundial 2026 AFP

Alineaciones probables:

Suiza: Gregor Kobel; Luca Jaquez, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler; Djibril Sow, Granit Xhaka; Johan Manzambi, Breel Embolo y Rubén Vargas.

Seleccionador: Murat Yakin.

Publicidad

Argelia: Oussama Benbot; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Amir Ramy Bensebaini, Jaouen Hadjam; Nabil Bentaleb, Houssen Aouar; Riyad Mahrez, Ibrahim Maza, Fares Chaibi y Amine Gouiri.

Seleccionador: Vladimir Petkovic.

Publicidad

Suiza vs. Argelia: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido del Mundial 2026