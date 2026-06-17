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Gol Caracol  / Fuerte castigo para selección en el Mundial 2026; jugador fue suspendido por tres fechas

Fuerte castigo para selección en el Mundial 2026; jugador fue suspendido por tres fechas

Este miércoles, el Comité Disciplinario de la FIFA le impuso una dura sanción a un futbolista que fue expulsado en la primera jornada de la Copa del Mundo.

Por: EFE
Actualizado: 17 de jun, 2026
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Tarjeta roja en el Mundial 2026.
Tarjeta roja en el Mundial 2026.
AFP.

El Comité Disciplinario de la FIFA impuso este miércoles tres partidos de suspensión al jugador de Sudáfrica Themba Zwane, expulsado con roja directa en el partido inaugural ante México del pasado 11 de junio.

El centrocampista ha recibido esa sanción por “incumplimiento del artículo 14, párrafo 1 e), del Código Disciplinario de la FIFA”, que recoge un castigo de, ‘al menos, dos partidos por juego brusco y grave’.

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La sanción está sujeta a un posible recurso de la federación de su país ante el Comité de Apelación de la FIFA.

Si su equipo no alcanza al menos los cuartos de final, el futbolista no volverá a jugar en el Mundial 2026.

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