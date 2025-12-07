Síguenos en:
Gol Caracol  / "Tenemos una linda oportunidad de hacer historia en el Mundial 2026; me gustan los desafíos"

"Tenemos una linda oportunidad de hacer historia en el Mundial 2026; me gustan los desafíos"

Después de que se conocieran los grupos, se definieran las sedes, horarios y demás, algunas selecciones se mostraron seguras de cara al Mundial 2026.

Por: AFP
Actualizado: 7 de dic, 2025
Trionda, balón oficial para el Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá
AFP

