España vs. Irak EN VIVO; hora y dónde ver por TV, partido preparatorio previo al Mundial 2026

La selección española afronta este jueves en La Coruña su primer test de cara al Mundial 2026, un amistoso frente a Irak (2:00 pm hora COL), que también disputará el torneo y al que el conjunto de Luis de la Fuente sin seis de sus jugadores. De la Fuente no contará con tres de los cuatro futbolistas que disputaron la final de la Champions League: David Raya, Martín Zubimendi y Fabián Ruiz, ni con tres lesionados: Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz-.

Los tres están en pleno proceso de recuperación de sus respectivas lesiones musculares y son ausencias de gran calado. Es más, los dos primeros, en caso de estar al 100%, serían titulares. La idea es que este escenario ocurra en el primer o segundo partido del Mundial. Por su parte, Raya, Zubimendi y Fabián iniciarán los entrenamientos con el grupo ya en Chattanooga (Atlanta), donde España establecerá su campo base para el Mundial, el sábado 6 de junio.

El que sí podrá contar con minutos ante Irak será Mikel Merino. El futbolista del Arsenal no participó en la final de la Liga de Campeones y se incorporó antes que sus compañeros a la concentración con el objetivo de seguir cogiendo ritmo, ya que desde la fractura por estrés en el pie sufrida a finales de enero solo ha disputado 28 minutos el pasado 24 de mayo contra el Crystal Palace.

Entre tanto, Luis de la Fuente contará para el amistoso frente a Irak con nueve futbolistas de apoyo que no viajarán a Chattanooga. Marc Bernal, Javi Rodríguez, Jesús Rodríguez, Leo Román, Gonzalo García, Sergio Gómez, Jon Martín, Beñat Turrientes y Javi Guerra han reforzado la preparación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y formarán parte del equipo en Riazor, pero no por ello se espera que sean protagonistas.



“Quiero que el partido sirva”, aseguró el seleccionador español en la rueda de prensa de la víspera al amistoso. Intentará dar minutos para premiar a los jugadores de apoyo, pero no todos podrán jugar ya que el mensaje es claro: es un partido de preparación para llegar “lo mejor posible” al debut del día 15 ante Cabo Verde; y ninguno de esos nueve futbolistas formará parte de la expedición. Partido en el estadio de Riazor que, pese a las dudas desde el pasado fin de semana, se espera que esté en perfectas condiciones.

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España vs. Irak EN VIVO; hora y dónde ver por TV, partido amistoso previo al Mundial 2026

España vs. Irak, partido amistoso previo al Mundial 2026 Fotografías tomadas de: AFP y de la cuenta oficial de X de la Selección de Irak

Fecha: jueves 4 de mayo

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Hora: 2:00 p.m. (hora Colombia).

Estadio: ABANCA-RIAZOR, La Coruña, Galicia, España.

Transmisión: Disney Plus Premium.

El pasado domingo se produjeron graves desperfectos causados en las gradas y en el césped del estadio tras la invasión de campo a la finalización del Dépor-Las Palmas, último de LaLiga Hypermotion (Segunda División), tras la consecución del ascenso del conjunto local a Primera. Sin embargo, desde el club blanquiazul y la Federación Galega de Fútbol, transmiten que todo se encuentra ya en perfectas condiciones.

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El amistoso ante Irak supondrá el final de la primera fase de preparación de cara al Mundial, en el que España debutará el 15 de junio frente a Cabo Verde, y al que irá con el objetivo de volver de la final que se disputará el 19 de julio en Nueva Jersey con la segunda estrella de campeones del mundo bordada en el pecho.

Para ello, la primera prueba de nivel será este 4 de junio. Eso sí, con un Luis de la Fuente con la mayoría de posiciones del once titular del debut en la cabeza, afinando detalles y alternativas en su equipo ante una selección de Irak a la que España no se enfrenta desde 2009 -con victoria por un gol a cero, obra de David Villa- en la Copa Confederaciones.

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Una selección iraquí que logró clasificarse a un Mundial por segunda vez en su historia. Tras México 1986, estará presente 40 años después en el que se disputará en México, precisamente, Estados Unidos y Canadá.