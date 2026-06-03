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Gol Caracol  / La Selección de Irán, notificada de una decisión de última hora para el Mundial 2026

La Selección de Irán, notificada de una decisión de última hora para el Mundial 2026

Luego de los múltiples acontecimientos por los cuales tuvo que pasar el seleccionado iraní, debido a los confilctos con Estados Unidos, se infirmó esta noticia.

Por: AFP
Actualizado: 3 de jun, 2026
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La Selección de Irán clasificó al Mundial 2026, pero su participación está en duda por el conflicto con Estados Unidos
La Selección de Irán clasificó al Mundial 2026, pero su participación está en duda por el conflicto con Estados Unidos
AFP

La selección nacional de fútbol de Irán obtuvo los visados para viajar a México, donde tendrá su campo base durante el Mundial 2026, anunció la televisión estatal del país citando al embajador en Turquía, donde se encuentran los jugadores. "Los visados de los jugadores iraníes se han expedido en 48 horas, sin su presencia física y sin toma de huellas dactilares en la embajada de México", declaró el embajador Mohammad Hassan Habibollahzadeh.

Por el momento la selección iraní, que tendrá su campo base en Tijuana, no tiene visados para entrar en Estados Unidos, donde disputará los tres partidos de la primera fase. Los iraníes deben disputar sus dos primeros partidos en Los Ángeles, contra Nueva Zelanda el 15 de junio y contra Bélgica el 21 de junio.

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Su último encuentro de la primera fase será contra Egipto, el 26 de junio en Seattle. Actualmente concentrado en la ciudad turca de Antalya, el equipo llegará a México el domingo, previa escala el sábado en España. Irán debe disputar un partido amistoso contra Mali el jueves en Antalya, después de haberse enfrentado allí a Gambia el viernes (victoria por 3-1).

Además de ello, es importante mencionar que la Selección de Iran, la cual es dirigida por el irani Amir Ghalenoei, disputará sus primeros encuentros en Estados Unidos, un país con el que no mantienen conversaciones y relación desde 1980, debido a la crisis de los Rehenes.

Selección de Irán.
Selección de Irán.
AFP.

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Este hecho histórico consistió en que un grupo de estudiantes islamistas con ideas revolucionarios, llegaron a saltar la embajada estadounidense en Teherán. Durante el hecho, se estipula que al redor de 444 días mantuvieron secuestrados a 52 diplomáticos y ciudadanos estadounidenses. Este suceso se da por la decisión de Estas Unidos, al darle asilo político al depuesto Sha de Irán, para recibir tratamiento médico.

¿En que grupo del mundial quedo Iran?

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La selección Irani se encuentra en el Grupo G, donde comparte grupo con: Bélgica,Nueva Zelanda y Egipto. Entre tanto, su primer encuentro será con la selección de Nueva Zelanda. El lunes 15 de junio.

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