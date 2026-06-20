¿Real Madrid ya contactó a Michael Olise?; el club rompió el silencio y fue claro

El Real Madrid publicó un comunicado desmintiendo haber mantenido "ningún contacto directo ni indirecto" con el futbolista del Bayern de Múnich Michael Olise, añadiendo además la "excelente relación institucional" con el club bávaro y lamentando "la difusión de especulaciones".

"El Real Madrid desea manifestar que no ha mantenido ningún contacto directo ni indirecto con el citado futbolista, sus representantes o personas de su entorno", reza el escrito publicado por el club blanco.

Olise, que se encuentra disputando el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con Francia, su selección, había sido uno de los nombres barajados por la prensa en referencia a la oferta de 150 millones de euros que Florentino Pérez, mandatario del Real Madrid, prometió en la campaña electoral a la presidencia del equipo que realizaría por un jugador.

Dicha oferta, según un comunicado del club de la capital de España publicado el martes posterior a la victoria de Pérez en los comicios, fue por el delantero del Atlético de Madrid Julián Alvarez, y fue rechazada.

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Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 20, 2026

El Real Madrid aprovecha ahora su escrito para "destacar la excelente relación institucional que mantiene con el Bayern de Múnich, con quien comparte una larga historia de respeto mutuo, colaboración y admiración, y lamenta la difusión de especulaciones que no se corresponden con la realidad".

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"Ambos clubes han mantenido siempre una relación basada en la confianza y el respeto recíprocos, que se refleja, entre otros aspectos, en la convicción compartida de que cualquier eventual interés por un jugador perteneciente al otro club debe ser tratado en primer lugar entre las propias entidades, conforme a los principios de lealtad institucional que han presidido históricamente las relaciones", termina.

El Real Madrid hizo oficial este jueves el fichaje del francés Ibrahima Konaté, y confirmó que el acuerdo tendrá una duración de cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030, a través de un comunicado.

La incorporación del jugador estaba anunciada desde la campaña electoral de los comicios por la presidencia del club blanco, ya que Florentino Pérez había prometido su incorporación si salía reelegido.

Konaté, hasta ahora jugador del Liverpool inglés, se encuentra convocado por la selección de Francia en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, si bien no disputó ningún minuto en el debut del combinado galo frente a Senegal, en el que se impusieron por 3-1.

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La pasada temporada, el central, de 27 años, disputó 36 encuentros con el Liverpool en la Premier League, en los que anotó un gol, y otros diez en la Liga de Campeones, en los que sumó otro tanto. En total, superó los 4.200 minutos jugados, con apenas diez tarjetas amarillas.