Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / ¿Real Madrid ya contactó a Michael Olise?; el club rompió el silencio y fue claro

¿Real Madrid ya contactó a Michael Olise?; el club rompió el silencio y fue claro

Tras los rumores en redes sobre Michael Olise, el Real Madrid emitió un comunicado y rompió el silencio sobre la situación del jugador.

Por: EFE
Actualizado: 20 de jun, 2026
Comparta en:
Luis Díaz Michael Olise Bayern Múnich
Luis Díaz y Michael Olise celebran gol con el Bayern Múnich - Foto:
Getty Images

El Real Madrid publicó un comunicado desmintiendo haber mantenido "ningún contacto directo ni indirecto" con el futbolista del Bayern de Múnich Michael Olise, añadiendo además la "excelente relación institucional" con el club bávaro y lamentando "la difusión de especulaciones".

"El Real Madrid desea manifestar que no ha mantenido ningún contacto directo ni indirecto con el citado futbolista, sus representantes o personas de su entorno", reza el escrito publicado por el club blanco.

Vinícius Júnior en Brasil
Gol Caracol

Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras tanto de Vinícius Jr con Brasil

Ronaldinho Gaúcho
Gol Caracol

Ronaldinho a sus 46 años volverá a jugar un partido: "estoy deseando volver a bailar con el balón"

Olise, que se encuentra disputando el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con Francia, su selección, había sido uno de los nombres barajados por la prensa en referencia a la oferta de 150 millones de euros que Florentino Pérez, mandatario del Real Madrid, prometió en la campaña electoral a la presidencia del equipo que realizaría por un jugador.

Dicha oferta, según un comunicado del club de la capital de España publicado el martes posterior a la victoria de Pérez en los comicios, fue por el delantero del Atlético de Madrid Julián Alvarez, y fue rechazada.

Publicidad

El Real Madrid aprovecha ahora su escrito para "destacar la excelente relación institucional que mantiene con el Bayern de Múnich, con quien comparte una larga historia de respeto mutuo, colaboración y admiración, y lamenta la difusión de especulaciones que no se corresponden con la realidad".

Publicidad

"Ambos clubes han mantenido siempre una relación basada en la confianza y el respeto recíprocos, que se refleja, entre otros aspectos, en la convicción compartida de que cualquier eventual interés por un jugador perteneciente al otro club debe ser tratado en primer lugar entre las propias entidades, conforme a los principios de lealtad institucional que han presidido históricamente las relaciones", termina.

El Real Madrid hizo oficial este jueves el fichaje del francés Ibrahima Konaté, y confirmó que el acuerdo tendrá una duración de cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030, a través de un comunicado.

La incorporación del jugador estaba anunciada desde la campaña electoral de los comicios por la presidencia del club blanco, ya que Florentino Pérez había prometido su incorporación si salía reelegido.

Konaté, hasta ahora jugador del Liverpool inglés, se encuentra convocado por la selección de Francia en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, si bien no disputó ningún minuto en el debut del combinado galo frente a Senegal, en el que se impusieron por 3-1.

Publicidad

La pasada temporada, el central, de 27 años, disputó 36 encuentros con el Liverpool en la Premier League, en los que anotó un gol, y otros diez en la Liga de Campeones, en los que sumó otro tanto. En total, superó los 4.200 minutos jugados, con apenas diez tarjetas amarillas.

La Selección Turquía quedó eliminada del Mundial 2026.
Gol Caracol

"Perdón a toda la nación"; el lamento de Turquía tras el fiasco en el Mundial 2026

Gustavo Alfaro, director técnico de Paraguay.
Gol Caracol

Gustavo Alfaro, tras vencer a Turquía; "los jugadores recuperaron la fe y la confianza en sí mismos"

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Real Madrid

Bayern Munich

Michael Olise

Selección Francia

Luis Díaz

Publicidad

Publicidad

Publicidad