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Gol Caracol  / Vea acá el resumen de Francia vs. Suecia; mejores jugadas, gol anulado y más

Vea acá el resumen de Francia vs. Suecia; mejores jugadas, gol anulado y más

Francia superó 3-0 a Suecia en dieciseisavos de final del Mundial 2026 y en Gol Caracol repasamos los mejores momentos. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: EFE
Actualizado: 30 de jun, 2026
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Francia vs. Suecia - Mundial 2026.
Francia vs. Suecia - Mundial 2026.
AFP.

El astro de Francia Kylian Mbappé consideró este martes que Paraguay es un rival que les Bleus deben "tomar en serio" en los octavos de final del Mundial 2026.

Mbappé marcó dos goles en el triunfo 3-0 de Francia sobre Suecia en los dieciseisavos de final, en East Rutherford, Nueva Jersey.

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Y ahora la selección dirigida por Didier Deschamps se cruzará en la próxima fase con Paraguay, verdugo de Alemania en los penaltis.

"Han demostrado ser un equipo al que hay que tomarse en serio", dijo Mbappé en declaraciones a la transmisión oficial de TV del partido.

¿Mbappé vs Messi? "No me centro en eso"

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El atacante del Real Madrid llegó a 18 tantos en su trayectoria en la Copa del Mundo y queda solo por detrás del argentino Lionel Messi, que lleva 19 y es el máximo artillero histórico del torneo.

Ambos dejaron en el pasado la vieja marca de 16 del alemán Miroslav Klose.

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Mbappé negó perder la cabeza por ello.

"El objetivo es llegar lo más lejos posible y estar en la final del 19 de julio e intentar ganar", declaró en zona mixta. "Y, además, estoy convencido de que Leo hará más goles. No me centro en eso".

Ya Mbappé fue campeón con Francia en el Mundial de Rusia 2018 y finalista en Catar 2022 ante la Argentina de Messi.

"Ahora tengo otra oportunidad", aseveró.

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El delantero sacó buenas conclusiones sobre el rendimiento de Francia.

"Sé quién soy y sé lo que tengo que hacer, pero no soy solo yo. Todo el equipo es perfectamente consciente de lo que tenemos que hacer", expresó Mbappé.

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"Comenzó una nueva competición y hemos jugado bien", aunque "tuvimos un inicio algo tímido", analizó. "Contamos con ocasiones que podríamos haber aprovechado antes, pero así es el fútbol. Conseguimos marcar y controlamos el partido".

Tras abrir su cuenta este martes, Mbappé se fundió en un sentido abrazo con Deschamps.

"Refleja el espíritu de este grupo. Es nuestro ADN. Estamos todos juntos en esto. Sabemos que el entrenador ha pasado por una situación muy dura", dijo en referencia a la reciente muerte de la madre del técnico.

"Hay cosas más importantes que el fútbol, pero él necesita saber y sabe que nunca estará solo", remató.

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Olise "es un genio"

Bradley Barcola anotó gol tras alinear en el lujoso ataque de Francia junto a Michael Olise, Ousmane Dembélé y Mbappé y resaltó la buena compenetración de todos.

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"Sabemos dónde quiere el balón cada uno y nos encontramos fácilmente en el campo", dijo Barcola en declaraciones transmitidas por la televisora francesa M6.

Tuvo elogios para Olise, a quien definió como "un genio".

"Me dio un pase magnífico" en el gol, valoró Barcola. "Es un verdadero placer jugar a su lado".

El lateral Lucas Digne también tuvo aplausos para las estrellas ofensivas francesas.

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"Es increíble tenerlos por delante", dijo. "Cuando el equipo funciona así, es un verdadero placer".

Ya con la vista en Paraguay, Digne consideró a la selección del entrenador argentino Gustavo Alfaro como un equipo que "defiende con mucha intensidad y juega con gran despliegue físico", pero llamó a "disfrutar" el momento del triunfo sobre Suecia.

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"Ya tendremos tiempo de centrarnos en ese partido", dijo.

Vea el resumen de Francia vs. Suecia:

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