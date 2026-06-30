Bielsa rompió el silencio y se refirió a la relación que tenía con Federico Valverde en Uruguay

El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, desmintió este martes en rueda de prensa cualquier problema con el centrocampista Federico Valverde, a quien dedicó agradecimientos y elogios por su compromiso y versatilidad táctica.

Bielsa aseguró que nunca hizo "más concesiones con un jugador" que con Valverde, porque cree que las merece.

El técnico argentino explicó que mantuvo una conversación con el futbolista al inicio de las eliminatorias sudamericanas, en la que le planteó la posibilidad de utilizarlo en posiciones atípicas para él.

Bielsa detalló que advirtió al jugador del Real Madrid que podría necesitarlo como lateral, recordándole los "cinco punteros izquierdos top" a los que Valverde logró anular jugando en esa demarcación con club blanco en partidos de "altísimo nivel".



Asimismo, le planteó la opción de jugar como extremo izquierdo o en su posición natural de volante interior. Ante este abanico de exigencias, Bielsa destacó que la respuesta del capitán uruguayo fue de "absoluta generosidad", poniéndose a disposición para jugar "en el puesto que necesite".

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Durante la fase de grupos del Mundial, el seleccionador reconoció que a Valverde le tocaron minutos en posiciones "que no son las ideales", actuando puntualmente como volante ofensivo en los dos primeros encuentros.

Marcelo Bielsa, director técnico de la Selección Uruguay, en el Mundial 2026 AFP

Aunque admitió que no es su demarcación predilecta, Bielsa defendió su rendimiento: "Se acomodó a la posición y creo que jugó mejor de lo que él pensaba y de la opinión generalizada; por lo menos, tuvo efecto en nuestro juego".

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Sobre la sustitución en el partido contra España, el entrenador fue categórico al asegurar que en ningún momento buscó "exponer" al futbolista y desmintió de raíz cualquier desencuentro.

"Si existe algún conflicto, ignoro el origen. Yo nunca he tenido un problema con Valverde y siempre ha sabido del enorme respeto que le tengo", sentenció.

Bielsa subrayó que su admiración hacia el mediocampista se sustenta tanto "por los minutos que juega en su equipo" —en referencia a su rol en el Real Madrid— como "por el tipo de jugador que es".

En esta conferencia de prensa, el argentino anunció su despedida de La Celeste y asumió la responsabilidad por la prematura eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026, una caída que calificó de "imprevista" y que genera una "frustración muy grande".

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Además, consultado sobre las presuntas discrepancias tácticas previas al duelo decisivo contra España, Bielsa negó rotundamente haber modificado su estrategia por presión de la plantilla.