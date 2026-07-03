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Gol Caracol  / Tenis  / Novak Djokovic no se cansa de hacer historia; igualó récord de Roger Federer en Wimbledon

Novak Djokovic no se cansa de hacer historia; igualó récord de Roger Federer en Wimbledon

El serbio Novak Djokovic venció al francés Arthur Rindeknech y se clasificó a los octavos de final de Wimbledon, alcanzando un registro del suizo Roger Federer.

Por: EFE
Actualizado: 3 de jul, 2026
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Novak Djokovic, tenista serbio.
Novak Djokovic, tenista serbio.
AFP.

El serbio Novak Djokovic ganó al francés Arthur Rindeknech por 7-5, 6-4, 1-6 y 7-6(4) y se situó en los octavos de final del torneo de Wimbledon, donde logró su victoria 105, las mismas que logró el suizo Roger Federer, hasta ahora el único con más victorias individuales en el All England Club.

El serbio, que persigue el octavo trofeo de Wimbledon y el vigésimo quinto Grand Slam de su carrera, jugará en octavos contra el ruso Roman Safiullin, que ganó al brasileño Joao Fonseca por 6-3, 6-3 y 6-3.

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Djokovic regresó a la pista Central para enfrentarse a Arthur Rinderknech. Ante el galo, que le arrebató un set, el serbio igualó a Federer en partidos ganados en el Grand Slam de hierba. Solo está por delante la legendaria Martina Navratilova que registró 120 victorias individuales. Es la única ya que tiene mas triunfos que el jugador de Belgrado, de 39 años, que insisten en aumentar su cosecha de grandes éxitos.

El jugador balcánico logró su victoria número 407 en un Grand Slam y ampliar su récord histórico de más victorias en partidos individuales de Grand Slam, tanto en la categoría masculina como femenina que le llevó esta vez a los octavos de final por decimoctava vez. Otra marca en la que da caza a Federer.

Con 39 años y 51 días, el cuarto hombre en la Era Abierta en alcanzar los octavos de final de Wimbledon con 39 años o más, después de Pancho González (1969), Ken Rosewall (1974 y 1975) y Federer (2021) sacó adelante un partido que se le atascó a partir de la tercera manga. Dio la sensación de que Rinderknech emergía. Se situó con 5-0 y Djokovic evitó el rosco y maquilló la pérdida de la manga con 6-1. Después, sacó adelante el partido a pesar de la mejoría del francés. Tuvo el parcial en la mano Rinderknech con ventaja en el tie break pero emergió el serbio para evitar que el choque se alargara a un quinto y su triunfo peligrara.

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El segundo hombre de mayor edad en comenzar el cuadro principal de individuales masculinos de este torneo este año, después de Stan Wawrinka (41 años y 106 días).

"He hecho todo lo posible en el tie break para controlar la situación y he sacado muy bien", dijo Djokovic que elogió a Rinderknech. "Tiene mucha calidad y saca de forma increíble. Es un jugador top y no teme a los grandes escenarios", expresó.

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"Estoy contento de haber ganado y superar a este rival. Seguro que cuando llegue a las 120 victorias de Navratilova habrá alguien más pero es un honor hacer historia en este deporte, sobre todo aquí, en el torneo que soñaba desde niño", indicó en la pista el ganador de veinticuatro Grand Slam.

El serbio no piensa en récords. "Solo pienso en ganar el partido que tengo y esta vez había más tensión de lo n ormal", dijo el balcánico que sobre la igualdad con Federer en victorias dijo que podían jugar entre ellos para deshacer el empate. "Estaría bien jugar para ver quien logra la victoria 106 aquí. Vamos a llamarle", bromeó.

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