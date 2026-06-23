Vea el autogol de Abduvokhid Nematov en Portugal vs. Uzbekistán, el Mundial 2026

Portugal no tuvo piedad con Uzbekistán y le propinó una contundente goleada, en la segunda jornada del Mundial 2026. El cuarto tanto fue un autogol del arquero Abduvokhid Nematov.

A los 60 minutos, Bruno Fernandes cobró un tiro de esquina con un centro rasante, la pelota se paseó, Abdukodir Khusanov la desvió y finalmente Nematov la terminó empujando en su pórtico.

Vea el autogol deAbduvokhid Nematov:

¡INSÓLITO GOL DE PORTUGAL: 4-0! ⚽🇵🇹



Tras el rebote en Khusanov, Nematov, en contra, anotó el cuarto para los lusos. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/DGU9jw5q4B — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026