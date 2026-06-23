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Gol Caracol  / Vea el autogol de Abduvokhid Nematov en Portugal vs. Uzbekistán, el Mundial 2026

Vea el autogol de Abduvokhid Nematov en Portugal vs. Uzbekistán, el Mundial 2026

Portugal anotó el cuarto gol contra Uzbekistán en una desafortunada acción del defensor Abduvokhid Nematov, quien terminó anotando en su propio arco. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de jun, 2026
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Portugal vs. Uzbekistán - Mundial 2026.
Portugal vs. Uzbekistán - Mundial 2026.
AFP.

Portugal no tuvo piedad con Uzbekistán y le propinó una contundente goleada, en la segunda jornada del Mundial 2026. El cuarto tanto fue un autogol del arquero Abduvokhid Nematov.

A los 60 minutos, Bruno Fernandes cobró un tiro de esquina con un centro rasante, la pelota se paseó, Abdukodir Khusanov la desvió y finalmente Nematov la terminó empujando en su pórtico.

Vea el autogol deAbduvokhid Nematov:

Nuno Mendes en Portugal vs. Uzbekistán.
Gol Caracol

Vea el golazo de Nuno Mendes en Portugal vs. Uzbekistán, en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Uzbekistán.
Gol Caracol

Vea el gol de Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Uzbekistán, en el Mundial 2026

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