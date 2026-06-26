Vea el doblete que convirtió Ousmane Dembélé en partido Francia vs. Noruega, por el Mundial 2026

El compromiso que prometía muchas emociones desde la previa, en efecto ha cumplido con todas las expectativas. Ousmane Dembélé ya marcó un doblete antes de la media hora de partido, y Francia lo gana cómodamente frente a Noruega en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026.

Sobre los veinte minutos de juego, Mbappé logró asistir al futbolista del PSG por sector derecho, y este con tiempo y espacio se acomodó por el centro del campo y desde el borde del área sacó un fulminante remate al palo derecho del portero Egil Selvik, que anda pudo hacer para evitar el segundo tanto.

Vea el gol acá:

¡UFFF, DEMBÉLÉ ESTÁ ENCENDIDO!



Francia extendió la ventaja con este zurdazo tremendo del delantero para el 2-0 ante Noruega. pic.twitter.com/NWCiaxr0Ka — DSPORTS (@DSports) June 26, 2026

Publicidad