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Gol Caracol  / Vea el doblete que convirtió Ousmane Dembélé en partido Francia vs. Noruega, por el Mundial 2026

Vea el doblete que convirtió Ousmane Dembélé en partido Francia vs. Noruega, por el Mundial 2026

Dembélé se fue de doblete vs Noruega; el actual balón de oro volvió hacer de las suyas y convirtió otro golazo para enmarcar, y así ampliar la ventaja en el marcador a favor de Francia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de jun, 2026
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Gol de Dembélé con Francia
Gol de Dembélé con Francia
AFP

El compromiso que prometía muchas emociones desde la previa, en efecto ha cumplido con todas las expectativas. Ousmane Dembélé ya marcó un doblete antes de la media hora de partido, y Francia lo gana cómodamente frente a Noruega en el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026.

Sobre los veinte minutos de juego, Mbappé logró asistir al futbolista del PSG por sector derecho, y este con tiempo y espacio se acomodó por el centro del campo y desde el borde del área sacó un fulminante remate al palo derecho del portero Egil Selvik, que anda pudo hacer para evitar el segundo tanto.

Vea el gol acá:

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