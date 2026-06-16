Vea el gol de Aymen Hussein, en Noruega vs. Irak, por el Mundial 2026

Tras el primer gol de Erling Haaland en el compromiso; no pasaron muchos minutos para la reacción de un Irak, que se hizo fuerte en la parte del ataque y se animó a atacar por medio del juego aéreo.

A los 39 de juego, Amir Al-Ammari perfiló el juego por el costado izquierdo, centrando una pelota que muy bien cabeceó Aymen Husseinm para decretar el 1-1 parcial, en ese momento del juego.

Posteriormente, a los pocos segundos, Noruega anotó el 2-1 por medio de Erling Haaland.