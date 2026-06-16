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Gol Caracol  / Vea el gol de Aymen Hussein, en Noruega vs. Irak, por el Mundial 2026

Vea el gol de Aymen Hussein, en Noruega vs. Irak, por el Mundial 2026

El cuadro asiático reaccionó rápido, tras el primer tanto de Erling Haaland, y en el juego aéreo, perforó el área de los europeos. Vea aquí la anotación.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de jun, 2026
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Aymen Hussein festejando anotación con Irak, en el Mundial 2026.
Aymen Hussein festejando anotación con Irak, en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Tras el primer gol de Erling Haaland en el compromiso; no pasaron muchos minutos para la reacción de un Irak, que se hizo fuerte en la parte del ataque y se animó a atacar por medio del juego aéreo.

A los 39 de juego, Amir Al-Ammari perfiló el juego por el costado izquierdo, centrando una pelota que muy bien cabeceó Aymen Husseinm para decretar el 1-1 parcial, en ese momento del juego.

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Posteriormente, a los pocos segundos, Noruega anotó el 2-1 por medio de Erling Haaland.

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