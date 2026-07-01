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Gol Caracol  / Vea el gol de Habib Diarra en Bélgica vs. Senegal, en el Mundial 2026

Vea el gol de Habib Diarra en Bélgica vs. Senegal, en el Mundial 2026

Senegal abrió la cuenta frente a Bélgica con anotación de Habib Diarra, quien aprovechó un rebote dentro del área y definió a placer.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de jul, 2026
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Habib Diarra, jugador de Senegal.
Habib Diarra, jugador de Senegal.
AFP.

En el Lumen Field, en Seattle, Senegal se puso en ventaja sobre Bélgica con gol de Habib Diarra, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

A los 25 minutos, Sadio Mane lanzó un centro al área e Ismaila Sarra metió un cabezazo. La pelota se estrelló en el poste y Diarra aprovechó y la mandó al fondo de la red.

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