Vea el gol de Habib Diarra en Bélgica vs. Senegal, en el Mundial 2026

En el Lumen Field, en Seattle, Senegal se puso en ventaja sobre Bélgica con gol de Habib Diarra, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
A los 25 minutos, Sadio Mane lanzó un centro al área e Ismaila Sarra metió un cabezazo. La pelota se estrelló en el poste y Diarra aprovechó y la mandó al fondo de la red.
Vea el gol de Habib Diarra:
¡GOOOOOL DE SENEGAL! 🇸🇳⚽— DSPORTS (@DSports) July 1, 2026
Tras el cabezazo de Sarr al palo, Diarra capturó el rebote y puso el 1-0 sobre Bélgica. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/zuP7x8FvKW
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