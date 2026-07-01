Einer Rubio, la apuesta del Movistar Team en el Tour de Francia 2026

El belga Cian Uijtdebroeks será la referencia del Movistar para la general en la 113ª edición del Tour de Francia que comienza este sábado en Barcelona, donde la formación española inicia su participación número 44 en la 'Grande Boucle'.

Uijtdebroeks (Abolens, 23 años) llevará los galones de un Movistar que completan Raúl García Pierna, Pablo Castrillo, Javier Romo, Nelson Oliveira, Michel Hessmann, el ecuatoriano Jefferson Cepeda y el colombiano Einer Rubio.

El joven belga afronta su primer Tour de Francia en una temporada en la que ha confirmado su potencial. Ha firmado actuaciones destacadas en la Volta a Catalunya y en el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes, donde fue octavo y séptimo, respectivamente, pese a que una caída en febrero, durante la Vuelta a la Comunitat Valenciana, trastocó su inicio de temporada.

Considerado como uno de los grandes talentos del ciclismo internacional, ya sabe lo que es disputar una ‘grande’ con los mejores: fue octavo en la Vuelta a España de 2023.



Raúl García Pierna, un todoterreno, ya ha sumado una victoria de etapa en la Volta a la Comunitat Valenciana. También ha brillado en pruebas WorldTour como la Vuelta al País Vasco, donde fue segundo en una etapa, o recientemente en el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes, en el que protagonizó cuatro escapadas, terminó tres jornadas entre los diez primeros y dejó grandes sensaciones en la montaña.

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Disputará su tercer Tour de Francia con la confianza que le otorga la progresión mostrada en las dos últimas ediciones y con la capacidad de aportar en cualquier terreno.

Pablo Castrillo representa la explosividad y la ambición. Se acaba de proclamar campeón de España contrarreloj, confirmando la progresión que ya le llevó a irrumpir en la élite con sus dos victorias de etapa en la Vuelta a España 2024. En 2026 ha sido tercero en la etapa reina del Tour de Romandía y, aunque unas molestias físicas le obligaron a abandonar el Tour de Auvernia-Ródano-Alpes, dejó muestras de su buen estado de forma con dos escapadas. Será su segundo Tour.

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A sus 25 años, afrontará su segundo Tour de Francia y la cuarta gran vuelta de su carrera, consolidado como uno de los corredores con mayor proyección del pelotón español.

El colombiano Einer Rubio será la referencia en la montaña. Regresa a la competición tras un Giro de Italia en el que volvió a dejar patente su combatividad. Recién renovado hasta 2028, el colombiano disputará su segundo Tour de Francia, convertido en una de las piezas clave del Movistar Team.

Escalador de garantías y ganador de etapa en el Giro de Italia 2023, el colombiano se dejará ver en las cumbres más altas de este Tour de Francia.

Romo, un corredor para cualquier escenario, repetirá presencia en una gran vuelta tras verse obligado a abandonar el Giro de Italia por enfermedad. Ya recuperado, regresó a la competición en la Vuelta a Suiza. Además, viene de firmar una de las mejores actuaciones de su carrera con el tercer puesto en la etapa reina de la Vuelta al País Vasco.

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Afrontará su segundo Tour de Francia en pleno crecimiento deportivo y con la experiencia de haber rozado una victoria de etapa en la Vuelta a España del pasado año, donde fue segundo en Los Corrales de Buelna.

El portugués Nelson Oliveira es el capitán del equipo y volverá con 37 años a ejercer como líder en la carreta del Movistar en la que será su 24ª gran vuelta: diez Tours de Francia, cuatro Giros de Italia y diez Vueltas a España. Un registro al que suma otro dato excepcional: nunca ha abandonado ninguna de ellas.

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Tras disputar el Giro esta temporada, el portugués volverá a ser el guía del equipo en los momentos decisivos y uno de los pilares de la escuadra telefónica.

El ecuatoriano Jefferson Cepeda será una garantía para la montaña. Debutará en el Tour de Francia en la que será la sexta gran vuelta de su carrera. En 2026 ha sido séptimo en la clasificación general del Tour de Romandía y, pese a verse obligado a abandonar el Tour de Auvernia Ródano-Alpes por la gripe que afectó al equipo, llegará recuperado a la salida de Barcelona.

Escalador de enorme regularidad, será una pieza fundamental para arropar a Cian Uijtdebroeks y reforzar al equipo en las etapas de alta montaña.

El alemán Michel Hessmann ha sido incluido gracias a su trabajo y regularidad durante su segunda temporada en el equipo. A sus 25 años descubrirá el Tour de Francia después de haber disputado el Giro de Italia en 2023 y la Vuelta a España en 2025.

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Su labor será importante para respaldar a Cian Uijtdebroeks y aportar solidez al bloque durante las tres semanas de competición.