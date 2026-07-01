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Gol Caracol  / Vea acá el resumen de Inglaterra vs. RD Congo por el Mundial 2026; mejores jugadas, goles y más

Vea acá el resumen de Inglaterra vs. RD Congo por el Mundial 2026; mejores jugadas, goles y más

Inglaterra superó 2-1 a RD Congo en dieciseisavos de final del Mundial 2026, y en Gol Caracol repasamos los mejores momentos del compromiso. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: AFP
Actualizado: 1 de jul, 2026
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Inglaterra avanzó a los octavos de final del Mundial 2026.
Inglaterra avanzó a los octavos de final del Mundial 2026.
Foto: AFP

Con una remontada liderada por Harry Kane con un doblete, Inglaterra venció este miércoles 2-1 a la República Democrática del Congo y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, en los que enfrentará al coanfitrión México.

Los tantos de Kane en los minutos 75 y 86 dieron vuelta un duelo en el que Inglaterra se asomó a una temprana eliminación como la que ya sufrieron Alemania y Países Bajos.

Gol de Harry Kane con Inglaterra
Gol Caracol

Inglaterra, salvada por Harry Kane; venció 2-1 a la dura RD Congo y pasó a octavos del Mundial 2026

Harry Kane con la Selección de Inglaterra
Gol Caracol

Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras 2 tantos de Kane en Inglaterra vs RD Congo

RD Congo estuvo casi 70 minutos por delante en el estadio Mercedes Benz, en Atlanta, gracias a una temprana diana de Brian Cipenga en el minuto 7 y una espectacular actuación de su arquero, Lionel Mpasi.

Gol de Harry Kane con Inglaterra
Gol de Harry Kane con Inglaterra
AFP

Kane, con dos asistencias de Anthony Gordon, nuevo jugador del Barcelona, quebró a tiempo el muro congoleño para evitar una debacle del equipo que entrena Thomas Tuchel.

El artillero del Bayern Múnich se reenganchó de paso a la pelea por la Bota de Oro del torneo con sus cinco goles, a uno de los dos líderes: Lionel Messi y Kylian Mbappé.

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Inglaterra sigue en la ruta hacia su primer título grande en 60 años pero con una complicada siguiente parada el próximo domingo en Ciudad de México.

En la olla a presión del estadio Azteca, y los 2.200 metros de altitud de la capital mexicana, le espera un 'Tri' enrachado con un pleno de cuatro victorias en el torneo.

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Alineaciones:

Inglaterra: Jordan Pickford - Djed Spence (Eberechi Eze, 70), Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly - Elliot Anderson, Declan Rice (John Stones, 90+1), Jude Bellingham - Noni Madueke (Bukayo Saka, 60), Marcus Rashford (Anthony Gordon, 60) y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

RD Congo: Lionel Mpasi - Arthur Masuaku (Joris Kayembe, 89), Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka - Ngal'ayel Mukau (Edo Kayembe, 76), Samuel Moutoussamy (Fiston Mayele, 89), Noah Sadiki - Nathanael Mbuku (Meschack Elia, 64), rian Cipenga (Theo Bongonda, 76) y Yoane Wissa. DT: Sébastien Desabre.

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