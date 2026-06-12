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Gol Caracol  / Vea el gol de Jovo Lukić, en Canadá vs. Bosnia y Herzegovina, por el Mundial 2026

Vea el gol de Jovo Lukić, en Canadá vs. Bosnia y Herzegovina, por el Mundial 2026

El cuadro europeo abrió el marcador en tierras canadienses, silenciando el estadio de Toronto, que se vistió totalmente de rojo para ver el debut del conjunto norteamericano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 12 de jun, 2026
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Jovo Lukic, autor del primer gol de Bosnia vs. Canadá - Mundial 2026.
Jovo Lukic, autor del primer gol de Bosnia vs. Canadá - Mundial 2026.
Getty Images.

Este viernes 12 de junio; Canadá enfrentó a Bosnia y Herzegovina en Toronto, por el debut oficial en esta Copa del Mundo 2026. Europeos y norteamericanos le dieron apertura a la primera jornada en el grupo B.

Y es que, ante su gente y en su país; los canadienses buscaron abrir el marcador a su favor para hacerse con la victoria desde el solo amanecer del encuentro. No obstante, ante la falta de eficacia, apareció el contragolpe de Bosnia.

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De un tiro de esquina, Jovo Lukić apareció con un cabezazo, que sorprendió a toda la defensa rival, para sentenciar el 1-0 parcial, a favor de los europeos.

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