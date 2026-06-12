Vea el gol de Jovo Lukić, en Canadá vs. Bosnia y Herzegovina, por el Mundial 2026

Este viernes 12 de junio; Canadá enfrentó a Bosnia y Herzegovina en Toronto, por el debut oficial en esta Copa del Mundo 2026. Europeos y norteamericanos le dieron apertura a la primera jornada en el grupo B.

Y es que, ante su gente y en su país; los canadienses buscaron abrir el marcador a su favor para hacerse con la victoria desde el solo amanecer del encuentro. No obstante, ante la falta de eficacia, apareció el contragolpe de Bosnia.

De un tiro de esquina, Jovo Lukić apareció con un cabezazo, que sorprendió a toda la defensa rival, para sentenciar el 1-0 parcial, a favor de los europeos.

¡BOSNIA PEGÓ PRIMERO!



Dos cabezazos en el área son gol: Jovo Lukic adelantó a los europeos contra Canadá. #MundiaEnDSPORTS #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/4UPVmeeQhY — DSPORTS (@DSports) June 12, 2026