Vea el gol de Rubén Vargas en Suiza vs. Canadá, por el Mundial 2026

En el inicio de la etapa complementaria en el juego entre Suiza vs. Canadá, Rubén Vargas volvió a aparecer en el área chica, para sumar otro tanto en lo que va del Mundial 2026.

El delantero suizo recibió muy solitario dentro del área en el minuto 45', y con pierna derecha controló y con la misma sacó un potente remate que 'fusiló' y dejó sin chances de reaccionar al arquero, para así abrir el marcador y sumar otro tanto en su cuenta personal. En la goleada 4-1 frente a Bosnia porla fecha dos, ya había marcado al 84'.

Vea acá el gol:

SUIZA ABRIÓ EL MARCADOR



En el arranque del segundo tiempo, Vargas adelantó a los helvéticos frente a Canadá.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/wpRJUI5Eu2 — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026