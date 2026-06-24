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Gol Caracol  / Vea el gol de Rubén Vargas en Suiza vs. Canadá, por el Mundial 2026

Vea el gol de Rubén Vargas en Suiza vs. Canadá, por el Mundial 2026

Suiza sorprendió en el arranque del segundo tiempo y tomó la delantera gracias a Rubén Vargas, quien definió con precisión para poner en ventaja a su selección en el Mundial 2026. Vea el gol aquí.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de jun, 2026
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Gol de Rubén Vargas con Suiza
Gol de Rubén Vargas con Suiza
AFP

En el inicio de la etapa complementaria en el juego entre Suiza vs. Canadá, Rubén Vargas volvió a aparecer en el área chica, para sumar otro tanto en lo que va del Mundial 2026.

El delantero suizo recibió muy solitario dentro del área en el minuto 45', y con pierna derecha controló y con la misma sacó un potente remate que 'fusiló' y dejó sin chances de reaccionar al arquero, para así abrir el marcador y sumar otro tanto en su cuenta personal. En la goleada 4-1 frente a Bosnia porla fecha dos, ya había marcado al 84'.

Vea acá el gol:

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