Vea el gol de Vinícius Júnior, en Brasil vs. Haití, por el Mundial 2026

La selección de Brasil vence por 3-0 al descanso a la de Haití, con un doblete de Matheus Cunha y otro gol de Vinícius Júnior, en el partido de la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026 que se disputa este viernes en la ciudad estadounidense.

Cunha fue una de las dos novedades que introdujo el seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, en este duelo. El delantero del Manchester United entró en el lugar de Igor Thiago después de que Brasil no pasase del empate en su debut frente a Marruecos.

Pese al 3-0, el primer tiempo en Filadelfia dejó una mala noticia para la Canarinha: la lesión de Raphinha, que fue sustituido por Rayan en el minuto 40.

Y LLEGÓ EL GOL DE VINI



El 7 de Brasil marcó el 3-0 ante Haití y la Canarinha se va al descanso con el inicio de lo que puede ser una goleada más grande.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/tzaSyR4dyt — DSPORTS (@DSports) June 20, 2026