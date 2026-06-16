Vea el golazo de Bradley Barcola, en Senegal vs. Francia, por el Mundial 2026

El cuadro francés extendió la ventaja por medio de Bradley Barcola, quien sentenció el 2-0 a favor de 'les bleus'; en un segundo tiempo mágico para los europeos.

Y es que, después de un primer tiempo, en el que Francia sufrió contra Senegal; para el complemento los 'gallos' marcaron la diferencia. Y luego del primer gol, llegó rápidamente el segundo.

Tras un pase filtrado, Bradley Barcola controló, se perfil´+o y picó la pelota, dejando al arquero en el camino para el 2-0 parcial.

¡GOLAZO DE FRANCIA QUE EXTIENDE LA VENTAJA!



Después de una gran conducción, Rabiot habilitó a Barcolá, que metió una diagonal y pinchó la pelota ante Mendy para el 2-0 frente a Senegal. pic.twitter.com/gbeGKy5uBJ — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026