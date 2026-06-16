Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Vea el golazo de Bradley Barcola, en Senegal vs. Francia, por el Mundial 2026

Vea el golazo de Bradley Barcola, en Senegal vs. Francia, por el Mundial 2026

El cuadro francés aumentó la ventaja con una auténtica anotación de Barcola, quien picó la pelota y sentenció el 2-0 a favor de los europeos. Esto, a los 82 minutos de juego.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de jun, 2026
Comparta en:
Selección de Francia vs. Selección de Senegal
Celebración de la Selección de Francia ante la Selección de Senegal
AFP

El cuadro francés extendió la ventaja por medio de Bradley Barcola, quien sentenció el 2-0 a favor de 'les bleus'; en un segundo tiempo mágico para los europeos.

Y es que, después de un primer tiempo, en el que Francia sufrió contra Senegal; para el complemento los 'gallos' marcaron la diferencia. Y luego del primer gol, llegó rápidamente el segundo.

Pelota disputada en el duelo entre Francia vs. Senegal, por el Mundial 2026.
Gol Caracol

Senegal y un increíble fallo frente al arco contra Francia, por el Mundial 2026

Acción de juego en el duelo entre Francia vs. Senegal, por el Mundial 2026.
Gol Caracol

Senegal le 'pegó' el primer susto del partido a Francia; vea el 'palazo', en el Mundial 2026

Tras un pase filtrado, Bradley Barcola controló, se perfil´+o y picó la pelota, dejando al arquero en el camino para el 2-0 parcial.

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Francia

Selección Senegal

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad