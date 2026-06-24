Vea el golazo de Lenny Joseph, en Marruecos vs. Haití, por el Mundial 2026

El cuadro haitiano sorprendió desde el inicio del encuentro, con un auténtico golazo de Lenny Joseph, quien definió de gran manera frente al arco.

Luego de un centro desde el costado derecho, el futbolista haitiano apareció para definir en el área, con un gesto técnico magnífico, haciendo un 'taquito', que terminó detro del arco africano.

De esta manera, a los 10 minutos Haití sorprendió a todos con gol de gran factura.

¡HAITÍ HACE HISTORIA Y MARCÓ SU PRIMER GOL EN EL #MundialEnDSPORTS!



Lenny Joseph, de taco, puso el 1-0 contra Marruecos.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/aNbAI171uU — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026