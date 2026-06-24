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Gol Caracol  / Vea el golazo de Lenny Joseph, en Marruecos vs. Haití, por el Mundial 2026

Vea el golazo de Lenny Joseph, en Marruecos vs. Haití, por el Mundial 2026

El futbolista haitiano sorprendió con tremenda anotación, de taquito, abriendo el marcador de manera sorpresiva frente a los africanos, en el certamen mundialista.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 24 de jun, 2026
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Lenny Joseph anotando golazo frente a Marruecos, por el Mundial 2026.
Lenny Joseph anotando golazo frente a Marruecos, por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

El cuadro haitiano sorprendió desde el inicio del encuentro, con un auténtico golazo de Lenny Joseph, quien definió de gran manera frente al arco.

Luego de un centro desde el costado derecho, el futbolista haitiano apareció para definir en el área, con un gesto técnico magnífico, haciendo un 'taquito', que terminó detro del arco africano.

Vinícius Jr., jugador de Brasil.
Gol Caracol

Vea el gol Vinícius Jr. en Escocia vs. Brasil, en el Mundial 2026

Daniel Muñoz
Selección Colombia

"Daniel Muñoz pudo quedarse en el ostracismo; pero lo recuperamos y le regala alegrías a Colombia"

De esta manera, a los 10 minutos Haití sorprendió a todos con gol de gran factura.

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