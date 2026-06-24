"Daniel Muñoz pudo quedarse en el ostracismo; pero lo recuperamos y le regala alegrías a Colombia"

Uno de los nombres de los que más se habla de la Selección Colombia en este Mundial 2026 es el de Daniel Muñoz, quien pese a ser lateral derecho, ya se ha apuntado con dos goles en el grupo K. El primero de ellos frente a Uzbekistán y el otro, el martes pasado en el triunfo 1-0 sobre RD Congo, que significó para el equipo de Néstor Lorenzo la clasificación anticipada a los dieciseisavos de final del certamen orbital.

Este paso destacado por el Mundial es otro escalón más que sube en la carrera el futbolista antioqueño, que comenzó en Águilas Doradas, para luego irse a Nacional y dar el salto a Europa para defender los colores del Genk, de Bélgica, y años después fichar para Crystal Palace, de la Premier League.

Ante el buen suceso, en 'Noticias Caracol', nuestro periodista Juan Pablo Hernández habló con Fernando Salazar, máximo accionista del cuadro del fútbol profesional colombiano, quien se mostró complacido por la actualidad de uno de sus alumnos más aventajados.

"Estamos felices de ver que este proyecto sigue recuperando deportistas que podían quedarse en el ostracismo. Caso puntual, Daniel Muñoz, que con nosotros logró competir durante 93 partidos; en Nacional jugó 30, y pues hoy nos ha dado una alegría muy grande para Colombia. Ha marcado goles, que es algo fue espectacular, pero además de eso nos llenó de satisfacción, como a todos los colombianos", explicó Salazar en primera instancia.



A su concepto, también se sumó la presidente de Águilas. Así Paola Salazar también apuntó que "este es el nido de soñadores y Daniel es uno de esos casos. Él soñaba con llegar al fútbol profesional y en Águilas Doradas se le dio la oportunidad. Hoy estamos celebrando su gol y disfrutando ese gran momento que vive Daniel Muñoz, la Selección y todos los colombianos".

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El dirigente de igual manera destacó que "este es el nido de grandes soñadores y nosotros estamos felices de apartar a estos niños y jóvenes del país de la delincuencia, de la drogadicción y de todos los flagelos que nos aquejan como sociedad".

Ahora tanto Muñoz, como sus demás compañeros tienen la mira puesta en el duelo contra Portugal, por la fecha 3 del grupo K, que se jugará el sábado 27 de junio en Miami. Este compromiso se verá en vivo en Gol Caracol, www.golcaracol.com y Ditu.

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