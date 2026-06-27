Vea el golazo de Lionel Messi, en Argentina vs. Jordania, por el Mundial 2026

Lionel Messi volvió a llevarse todos los elogios en el certamen mundialista, tras anotar increíble golazo de tiro libre, que hizo levantar a toda la hinchada presente en el estadio.

Y es que, a los pocos minutos de haber ingresado al campo; el '10' se encontró con una opción fantástica de pelota parada, que justamente él mismo creo, después de haber sido derribado por u rival.

Messi acomodó la pelota, se perfiló, miró por dónde podía tirar la pelota y, rematando a baja altura; clavó la pelota dentro del pórtico de Jordania.

Vea el gol de Lionel Messi, en Argentina vs. Jordania:

¡¡¡ESTÁS ENFERMO, LEO!!!



Qué pedazo de gol de tiro libre en el sagrado pie zurdo de Lionel Messi, que mete el 3-1 de Argentina ante Jordania y suma su sexto gol en la Copa del Mundo. pic.twitter.com/3sSKMBktNJ — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026