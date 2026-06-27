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Gol Caracol  / Vea el golazo de Lionel Messi, en Argentina vs. Jordania, por el Mundial 2026

Vea el golazo de Lionel Messi, en Argentina vs. Jordania, por el Mundial 2026

El astro argentino anotó un golazo de tiro libre con la 'albiceleste', para ampliar la ventaja frente a Jordania, en la última jornada del grupo J, por el certamen mundialista.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de jun, 2026
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Lionel Messi anotando gol de tiro libre, en el Mundial 2026.
Lionel Messi anotando gol de tiro libre, en el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Lionel Messi volvió a llevarse todos los elogios en el certamen mundialista, tras anotar increíble golazo de tiro libre, que hizo levantar a toda la hinchada presente en el estadio.

Y es que, a los pocos minutos de haber ingresado al campo; el '10' se encontró con una opción fantástica de pelota parada, que justamente él mismo creo, después de haber sido derribado por u rival.

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Messi acomodó la pelota, se perfiló, miró por dónde podía tirar la pelota y, rematando a baja altura; clavó la pelota dentro del pórtico de Jordania.

Vea el gol de Lionel Messi, en Argentina vs. Jordania:

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