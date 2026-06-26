Vea el golazo que convirtió Ousmane Dembélé en el juego Francia vs. Noruega, por el Mundial 2026

El partido entre Francia y Noruega comenzó muy emocionante desde muy temprano, y rápidamente se abrió el marcador gracias a Ousmane Dembélé que convirtió un golazo y sumó un tanto más a su cuenta personal en el Mundial 2026.

Todo ocurrió en apenas seis minutos de juego, cuando el delantero del PSG recibió por sector derecho y entró al área y enganchando para un lado y hacia el otro contra dos defensores, para posteriormente rematar con pierna derecha, y así abrir el marcador a favor de la 'dos veces campeona del mundo'.

Vea el gol acá.

¡QUÉ PEDAZO DE GOL!



Dembélé se lució, enganchó para un lado, para el otro y atravesó el arco con un tremendo remate para que Francia se ponga en ventaja en el inicio del partido ante Noruega. pic.twitter.com/1CysRmDdsn — DSPORTS (@DSports) June 26, 2026