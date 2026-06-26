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Gol Caracol  / Vea el golazo que convirtió Ousmane Dembélé en el juego Francia vs. Noruega, por el Mundial 2026

Vea el golazo que convirtió Ousmane Dembélé en el juego Francia vs. Noruega, por el Mundial 2026

El actual balón de oro abrió el marcador muy temprano en el juego Francia vs. Noruega. Dembélé 'hizo fiesta' dentro del área, y puso a celebrar a toda la afición en las tribunas. Vea el tanto acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de jun, 2026
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Gol de Ousmane Dembélé con Francia
Gol de Ousmane Dembélé con Francia
AFP

El partido entre Francia y Noruega comenzó muy emocionante desde muy temprano, y rápidamente se abrió el marcador gracias a Ousmane Dembélé que convirtió un golazo y sumó un tanto más a su cuenta personal en el Mundial 2026.

Todo ocurrió en apenas seis minutos de juego, cuando el delantero del PSG recibió por sector derecho y entró al área y enganchando para un lado y hacia el otro contra dos defensores, para posteriormente rematar con pierna derecha, y así abrir el marcador a favor de la 'dos veces campeona del mundo'.

Vea el gol acá.

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