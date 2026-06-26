Vea el impresionante 'hat trick' de Ousmane Dembélé en Francia vs. Noruega, por el Mundial 2026

Ousmane Dembélé no para de sorprender en el juego frente a Noruega, Francia lo gana 3-1, y los tres tantos han sido del actual balón de oro que firma un compromiso descomunal, y añade un tanto más a su cuenta personal en este Mundial 2026. Ya lleva cuatro.
El delantero del PSG volvió aparecer en el área y sorprender al portero Egil Selvik. Recibió fuera del área y con pierna izquierda colocó la pelota al palo derecho del arquero, tal cual como ocurrió con los dos tantos anteriores. Toda la afición celebró al ritmo del número '7' francés.
Vea el gol acá:
LA PELOTA PARA LA CASA DEL MOSQUITO, HAT-TRICK DE DEMBÉLÉ— DSPORTS (@DSports) June 26, 2026
Tres tiros de Ousmane, tres goles para Francia y los Galos vencen por 3-1 a Noruega en poco más de media hora de partido.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/lj09bkbWts
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