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Gol Caracol  / Vea el impresionante 'hat trick' de Ousmane Dembélé en Francia vs. Noruega, por el Mundial 2026

Vea el impresionante 'hat trick' de Ousmane Dembélé en Francia vs. Noruega, por el Mundial 2026

Impresionante actuación de Ousmane Dembélé en el primer tiempo frente a Noruega. El francés volvió a marcar un golazo y ya son tres en el partido que gana cómodamente su selección. Vea el tanto acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de jun, 2026
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Gol de Ousmane Dembélé con Francia
Gol de Ousmane Dembélé con Francia
AFP

Ousmane Dembélé no para de sorprender en el juego frente a Noruega, Francia lo gana 3-1, y los tres tantos han sido del actual balón de oro que firma un compromiso descomunal, y añade un tanto más a su cuenta personal en este Mundial 2026. Ya lleva cuatro.

El delantero del PSG volvió aparecer en el área y sorprender al portero Egil Selvik. Recibió fuera del área y con pierna izquierda colocó la pelota al palo derecho del arquero, tal cual como ocurrió con los dos tantos anteriores. Toda la afición celebró al ritmo del número '7' francés.

Vea el gol acá:

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