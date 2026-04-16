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Gol Caracol  / Vinícius 'mandó al carajo' a otra figura del Real Madrid; pasó en la derrota frente a Bayern Múnich

Vinícius 'mandó al carajo' a otra figura del Real Madrid; pasó en la derrota frente a Bayern Múnich

Real Madrid quedó eliminado de la Champions League, y Vinícius protagonizó tensos momentos en el duelo en el Allianz Arena; uno de esos fue un compañero. ¡Todo quedó captado en video!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de abr, 2026
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Vinícius en Bayern Múnich vs. Real Madrid por la vuelta de los cuartos de final en Champions League.
Vinícius en Bayern Múnich vs. Real Madrid por la vuelta de los cuartos de final en Champions League.
Getty Imágenes

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