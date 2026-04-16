Vinícius 'mandó al carajo' a otra figura del Real Madrid; pasó en la derrota frente a Bayern Múnich

El partido de vuelta por los cuartos de final de la Champions League, en el Allianz Arena, entre Bayern Múnich y Real Madrid tuvo de todo; golazos, expulsiones, jugadas polémicas y hasta discusiones entre figuras. Uno de los 'encontronazos' del compromiso en tierras alemanas lo protagonizaron Vinícius y Jude Bellingham; el brasileño mandó a callar al inglés.

Así fue como las cámaras de televisión captaron el preciso momento en que 'Vini' y Jude tuvieron una pequeña discusión. Todo se generó en una jugada de ataque de los 'merengues' en la que Upamecano falló en el control del balón, luego Vinícius entró en velocidad en el área y Bellingham le pidió la esférica; no obstante, el mal control del '7' del Madrid ayudó a que el central de los 'bávaros' recuperara la posición y evitó el peligro.

Lo cierto es que esta jugada terminó en un saque de banda, y luego de esto, Bellingham le reprochó al extremo brasileño que no le haya pasado la pelota. Posteriormente, Vini' respondió con enfado: "¿Qué quieres? Calla la boca".

🇧🇷🇬🇧🚨 "¿QUÉ QUIERES?, CÁLLATE LA BOCA": El llorón y mala leche de Vinícius se peleó con Bellingham en mitad del partido porque el británico le recriminó que no suelta la pelota. https://t.co/jRuUrG11FR pic.twitter.com/xTiXLjM0SX — Derechazo (@derechazoar) April 15, 2026

Vinícius fue uno de los jugadores más señalados en la eliminación del Real Madrid en el máximo torneo de clubes de Europa, ya que no logró marcar en la serie frente al Bayern Múnich.



Además de este 'encare' con Bellingham, el número '7' aplaudió irónicamente tras el golazo de Luis Díaz, al minuto 89, que inclinó la balanza a favor de los dirigidos por Vincent Kompany.



Reacciones en Real Madrid tras la eliminación en Champions League

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, criticó la expulsión de Eduardo Camavinga al final del choque ante el Bayern Múnich y dijo que el árbitro "se cargó" una eliminatoria y un partido muy bonito.

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Camavinga fue expulsado en el minuto 86 tras ver una cartulina amarilla por retener el balón después de cometer una falta. Después, en declaraciones a 'Movistar Plus', Arbeloa criticó la decisión del colegiado.

"No se puede expulsar a un jugador por una cosa así. Creo que el árbitro no sabía que tenía tarjeta y se ha cargado una eliminatoria y un partido que era muy bonito e igualado y estaba en todo lo alto", declaró.

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"Ha sido un gran partido de mis jugadores. Lo siento por ellos, por el esfuerzo que han hecho y los madridistas que han venido aquí y los que están en sus casas. Me duele porque el Real Madrid no va a ganar la decimosexta este año. Estoy muy orgulloso de lo que ha hecho el equipo, el trabajo que han hecho. Se han dejado el alma y volvemos a Madrid con nuestro escudo porque lo han dado todo", agregó.