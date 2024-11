Los poderosos del futuro serán los más creativos y motivados: Andrés Oppenheimer

El desempleo es una de las grandes preocupaciones en el mundo y más en tiempos del COVID-19.

Andrés Oppenheimer, autor de ‘Sálvese quien pueda. El futuro del trabajo en la era de la automatización’, resaltó que lo está pasando con la pandemia “aceleró enormemente todo lo que había pronosticado en el libro”, donde decía que el 47% de los trabajos se iba a automatizar en los próximos 10, 15 años.

“Me quedé corto, no va a pasar en 15 años, va a pasar hoy” y “el que no se prepare para eso se va a quedar atrás”, dijo.

Por eso, invitó a la gente a “hacer los trabajos que los robots y las computadoras no pueden hacer, trabajos que requieren empatía, trabajo en equipo, creatividad, cosas de las más humanas que los robots no pueden hacer”.

“Lo que un robot o una máquina puede hacer es el trabajo repetitivo, mecánico, fácil de explicar”, recalcó, por eso consideró que “cada uno de nosotros debe ser un pequeño empresario” en esta nueva realidad económica.

“Aquellos que estén preparados van a tener miles de oportunidades más a las que tenían antes. La gente que no esté preparada va a quedarse más atrás y corremos el riesgo de una inequidad social”, advirtió.

Y señaló que el mayor peligro para esta transición laboral se verá en los países latinoamericanos.

“Hay mucha gente que todavía no sabe, no puede o no tiene con qué conectarse a estas redes globales. El peligro, más que una brecha de edad, es una brecha de ingresos”, subrayó.

Agregó que las oportunidades laborales serán enormes, pero para mantenerse ahí “vamos a tener que estudiar de por vida”.

Por eso, señaló, los poderosos del futuro “serán quienes tengan más creatividad, innovación y más motivación”.

El problema, sin embargo, va a ser la motivación, pues “todos nuestros muchachos quieren ser el próximo James, Messi”, y “las muchachas quieren ser la próxima Shakira, pero pocos quieren ser el próximo Mark Zuckerberg, Bill Gates o Steve Jobs”.