Álvaro Clavijo y El Chato: de lavar platos a dueño uno de los mejores restaurantes del mundo

El Chato ha hecho historia. Este restaurante bogotano, bajo la dirección del chef Álvaro Clavijo, ha logrado posicionarse entre los 25 mejores del mundo según The World's 50 Best Restaurants. Este logro es significativo, no solo para Clavijo, sino para toda la gastronomía colombiana, que por primera vez alcanza un puesto tan alto en este prestigioso ranking.

Los inicios del chef Álvaro Clavijo

La carrera de Álvaro Clavijo en la cocina comenzó casi por accidente en París. "Terminé en un restaurante en París y desde ahí nunca salí. Yo llegué a pedir trabajo de mesero", recordó Clavijo en Los Informantes. Sin embargo, su destino cambió cuando el chef del restaurante México Sol y Luna, al ver que Clavijo no era bueno lavando platos, le dio una oportunidad en la cocina. "Era tan malo lavando platos que el chef me dijo póngase a cocinar. Yo lavo platos y usted aprende a cocinar y empezó a fluir, a coger el ritmo muy fácil y empecé a cocinar de una", afirmó.

Enamorado de la cocina, Clavijo decidió estudiar en la prestigiosa Escuela de Hostelería Hofmann en Barcelona. Su talento y dedicación lo llevaron de regreso a París, esta vez al restaurante del Hotel Bristol con tres estrellas Michelin. "La competitividad es muy fuerte. Yo le estoy diciendo que solo éramos tres extranjeros. Era una agresividad muy fuerte porque todo el mundo quería estar ahí trabajando", comentó Clavijo sobre su experiencia.

Después de siete años en París, Clavijo se trasladó a Estados Unidos y luego a Copenhague, donde trabajó en Noma, considerado durante varios años el mejor restaurante del mundo. "Yo creo que ese paso por Noma me enseñó muchas cosas que yo aplico en lo que hago aquí", señaló el Chef en Los Informantes.

Así fue el nacimiento del restaurante El Chato

En 2017, Álvaro Clavijo regresó a Bogotá con una nueva idea. Luego de que le negaran la visa para trabajar en un restaurante en Rusia, decidió fundar su propio restaurante en Chapinero: El Chato. "Yo empecé a descubrir cosas que no había en el país, ingredientes que no estaban puestos en las mesas y en los restaurantes de las familias o de las casas que normalmente usted está acostumbrado a comer. Entonces eso fue mi motor", señaló.

La propuesta de Clavijo se basó en trabajar con ingredientes colombianos y exponerlos de manera innovadora. Se arriesgó a incluir vísceras y cortes de cerdo poco comunes, también ingredientes como remolacha, palmitos y frutos del Amazonas. Su creatividad culinaria inicialmente no fue muy bien recibida y casi le cuesta cerrar el restaurante, pero su perseverancia y visión finalmente tuvieron éxito.

El Chato, entre los 50 mejores restaurantes del mundo

El Chato alcanzó la posición más alta que un restaurante colombiano ha logrado nunca en The World's 50 Best Restaurants, ubicándose entre los 25 mejores del planeta y siendo el único colombiano en el top 50. Este logro no solo celebra la excelencia culinaria de El Chato, sino que también genera un impacto positivo en el turismo y la motivación para otros chefs y emprendedores en Colombia, aseguró el chef Clavijo.