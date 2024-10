'Poderosas’ revoluciona la educación sexual en Barú para enfrentar el embarazo adolescente

Mariana Sanz de Santamaría, una abogada de la Universidad de los Andes, se ha convertido en una figura clave en la educación sexual de Barú, una isla a 30 minutos de Cartagena. En un entorno donde la maternidad infantil y la menstruación son tabúes, con su fundación ‘Poderosas’ ha transformado la vida de miles de jóvenes.

>>> Cazadores de narcosubmarinos: así es la guerra contra el tráfico bajo el mar en Colombia

“Siendo profesora, me dicen: ‘una estudiante tuya - de 15 años - acaba de parir y debes ir a entregarle unos talleres para que no pierda mucha clase. Me voy caminando a la casa de mi estudiante para encontrarme con una niña que acababa de parir, yo no lo había entendido; y llego a una casa donde hay otras dos hermanas y otros cinco peladitos y todas fueron mamás adolescentes. Y yo a entregarle un taller de inglés, me sentí ridícula y enseñar inglés empezó a perder sentido para mí”, explicó Mariana Sanz de Santamaría en Los Informantes.

Ella había empezado enseñando inglés, español, economía política, educación física y arte a 368 estudiantes. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que enseñar inglés no era suficiente. En Barú, niñas de 14 y 15 años se convertían en madres casi cada año y por ello entendió que la educación sexual era crucial para prevenir embarazos adolescentes.

Publicidad

"Un libro sin educación es estorbo. Tú acá no sabes lo que necesitan, tú acá vienes a escuchar y a entender y a callarte ", reflexionó sobre lo que fue su primera lección al llegar a esta isla. Así decidió crear un espacio extracurricular para hablar de temas como la menstruación, la autonomía del cuerpo, el sexo y los anticonceptivos.

>>> Familia convirtió a Colombia en el mejor salón de clases: dos años viajando por el país

Publicidad

Lo que comenzó con cinco estudiantes, pronto creció a 20 y más. Las jóvenes de Barú no solo aprendieron sobre su cuerpo y sexualidad, sino que también se convirtieron en educadoras para otras comunidades. Utilizó métodos prácticos y directos, como enseñar a poner un condón con un pepino, para romper tabúes y estigmas.

“Fueron ellas las que me dijeron ‘seño, queremos ir a otras comunidades a enseñar lo que estamos aprendiendo, porque otras niñas merecen ser poderosas’”, recordó.

A pesar de la falta de apoyo estatal, ‘Poderosas’ ha logrado transformar la vida de muchas jóvenes. La pobreza menstrual y la violencia sexual siguen siendo problemas graves, pero la educación sexual en Barú ha comenzado a cambiar esta realidad.

"La única educación sexual que teníamos nosotras era Profamilia. Llegaban al colegio, nos hablaban de las enfermedades de transmisión sexual, de los embarazos adolescentes y nos entregaban condones, porque ni siquiera anticonceptivos, sino condones y eso era todo", cuenta una joven de la Isla, Eliza de la Rosa.

Publicidad

Mariana Sanz de Santamaría sigue trabajando incansablemente para educar y empoderar a las jóvenes de Barú. Con eventos como la ‘Cena Más Poderosa del Año’, la ONG ‘Poderosas’ busca recaudar fondos para continuar su labor y seguir cerrando brechas de desigualdad.