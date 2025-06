Atentado contra Miguel Uribe Turbay: ¿quién es la cuarta persona que buscan las autoridades?

Avanza la investigación por el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que lucha por su vida tras haber sido impactado en la cabeza cuando adelantaba su campaña política en la localidad de Fontibón, el pasado sábado 7 de junio.

Este ataque y la situación violenta que atraviesa Colombia motivó a que miles de personas salieran a movilizarse en la llamada Marcha del Silencio, que se adelantó este domingo 15 de junio. Solo en Bogotá, según las autoridades, se manifestaron más de 45 mil ciudadanos.

A la par del rechazo a los hechos violentos en el país, las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer quién está detrás del atentado al senador Uribe Turbay y en una semana ya han sido detenidas tres personas.

La primera fue aprehendida el mismo día del ataque. Se trata de un adolescente de 15 años, señalado de dispararle al precandidato y que resultó herido en medio de su huida. En su poder se encontró una pistola Glock, por lo que la Fiscalía General de la Nación le imputó los cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, cargos que no aceptó.

El 12 de junio, cinco días después del ataque, fue capturado Carlos Eduardo Mora, quien, según el ente acusador, estuvo "involucrado en la organización de la logística final" del atentado y por eso le formuló cargos por "tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y uso de menores de edad en la comisión de delitos".

Este es el segundo hombre capturado por la Fiscalía NOTICIAS CARACOL

Noticias Caracol logró conocer que este no sería el primer caso judicial en el que estaría involucrado, pues tiene un expediente abierto en Florencia, Caquetá, desde octubre de 2024 por los delitos de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas, además de haber sido capturado y vinculado a un proceso en el año 2011, en un juzgado de Bogotá, por los delitos de tráfico de estupefacientes, del cual se detalló, en documentos judiciales, una posterior absolución.

Fue justo en el casco urbano de esa ciudad donde fue capturada una joven de 19 años, nacida en Barranquilla, que también estaría involucrada en el atentado contra Miguel Uribe Turbay.

Videos obtenidos por la Unidad Investigativa de este noticiero dejaron en evidencia su presunta participación en el hecho. En las imágenes se le ve a tan solo dos cuadras del parque El Golfito, en el barrio Modelia, a las 5:23 de la tarde.

Ella se bajó junto un hombre y, con un paso pausado, continuó tras el joven sicario, quien caminó cuatro cuadras y llegó al sitio donde estaba su víctima. Se ubicó entre la multitud y, después de observar al candidato por unos instantes, se acercó, sacó el arma de fuego y le disparó en la cabeza, para luego salir a correr.

Esta es la cuarta persona que buscan las autoridades

La joven capturada el sábado en Caquetá bajó del carro gris con un hombre al que han identificado con el alias de El Costeño por el testimonio del conductor de la motocicleta que transportó al menor de edad, quien reveló un dato determinante.

“Cuando él (el adolescente) se baja, me pide el favor que le escriba a la persona del chat para hacer la cancelación. Ahí yo le escribo al usuario por el chat de la aplicación para que cancele. En el momento que le escribo se demora para responder y ahí yo le digo al muchacho que no contesta, que no responden; el muchacho me dice que le regale un minuto de mi celular, ahí yo le di un minuto, él timbra dos veces, pero no le contestaron. Ya ahí el me pide el favor que le comparta internet, yo le comparto internet y él saca un celular del bolsillo del pantalón, este celular era blanco. (...) Ya en medio de esta conversación me llega una transferencia a mi cuenta Nequi”, declaró.

Esta transferencia que menciona el conductor fue realizada por alias El Costeño, de quien se sabe que es un hombre de 41 años y que tiene antecedentes por tráfico de armas y hurto.

Investigadores continúan rastreando a este hombre, que sería el punto de quiebre para ubicar a los autores intelectuales de este atentado.

¿Cuál es estado de salud de Miguel Uribe Turbay?

En su último parte médico, emitido el viernes 13 de junio, la Fundación Santa Fe indicó que el político del Centro Democrático "muestra una respuesta al manejo instaurado reflejado en leve disminución de su presión intracraneana con valores de perfusión cerebral con tendencia a la estabilidad. De continuar con esta evolución clínica, se realizará un nuevo control imagenológico cerebral en los próximos días para evaluar cambios, hallazgos y revaloración de las lesiones".

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, visitó este sábado al senador y afirmó en sus redes sociales que "Miguel avanza de forma satisfactoria en su recuperación. Seguimos orando por su salud, con la fe intacta y la esperanza firme".

Añadió que el ataque al senador "no fue un hecho aislado, fue un atentado cobarde contra los principios que sostienen nuestra democracia. Vamos a encontrar a los responsables y los llevaremos ante la justicia. Cuando se atenta contra la vida y las instituciones, la única opción es neutralizar la amenaza".

POR SANDRA SORIANO SORIANO

PERIODISTA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co