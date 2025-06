Motociclista que llevó a sicario antes del atentado contra Miguel Uribe revela nombre de una mujer

Hacia las 4 de la tarde del pasado 7 de junio, alrededor de hora y media antes del atentado contra Miguel Uribe en Modelia, occidente de Bogotá, un motociclista dejó en la zona a quien después sería el presunto responsable de atacar a tiros al precandidato presidencial. El hombre se entregó a las autoridades y dio nuevas pistas de quiénes estarían detrás del delito que conmocionó al país.

(Lea también: Mujer implicada en atentado contra Miguel Uribe está en poder de las autoridades: esto se sabe).

El sujeto apareció en uno de los videos revelados por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. En las imágenes se ve que el menor de 14 años, quien después le disparó al senador en el parque El Golfito, se bajó del vehículo a casi cinco cuadras del lugar del atentado, se quitó el casco y se puso una gorra.

Horas después, a las 5:10 p. m., se ve que descendió de un vehículo color gris con una camiseta color verde estampada y unos jeans. Del mismo automotor bajaron un hombre de camiseta blanca, gafas oscuras y barba, y una mujer joven de chaqueta negra y cartera clara, quienes lo siguieron de cerca hasta el parque. El joven llegó a donde el político se encontraba dando un discurso y, luego de unos minutos, le disparó en varias ocasiones.

El joven sicario se sostuvo conversaciones con los conductores de tres de los cinco vehículos - Noticias Caracol

¿Qué dijo el motociclista sobre el día del atentado contra Miguel Uribe?

El motociclista se entregó a la Fiscalía el pasado jueves, 12 de junio, en compañía de una persona, para entregar su versión, convirtiéndose en la tercera persona en comparecer ante las autoridades por este caso.

Ante las autoridades, el sujeto contó que, siendo las 3 y 11 de la tarde del pasado 7 de junio, le llegó una solicitud de servicio a nombre de Gabriela para la calle 69b con carrera 94. Cuando llegó a la dirección, por chat le notificaron que el servicio lo tomaría un joven, por lo que iniciaron el recorrido por la avenida Ciudad de Cali hacia el sur. Hizo el retorno, pasando la calle 24, y tomó por la avenida Ciudad de Cali hacia el norte, hasta la calle 23 con la carrera 82, para luego tomar la carrera 82 al sur hasta la avenida del Ferrocarril.

Finalmente, giró hacia la izquierda hacia el oriente, dejándolo en la carrera 81 b con avenida ferrocarril frente a unas rejas blancas. "Cuándo él se baja, me pide el favor que le escriba a la persona del chat para hacer la cancelación. Ahí yo le escribo al usuario por el chat de la aplicación para que cancele, en el momento que le escribo se demora para responder y ahí yo le digo al muchacho, que no contesta, que no responden. El muchacho me dice que le regale un minuto de mi celular, ahí yo le di un minuto, el timbra dos veces, pero no le contestaron", contó el hombre.

Indicó de que luego el joven le pidió que le compartiera internet, por lo que el motociclista accedió y luego recibió el pago por Nequi. "Él saca un celular del bolsillo del pantalón, este celular era blanco. (...) ya en medio de esta conversación me llega una transferencia a mi cuenta", añadió.

Al menor acusado del atentado "se le cayó una bolsa"

El motociclista dijo que le causó extrañeza que el menor no supiera el barrio a donde se dirigía. "En el camino, después de qué él se pusiera el casco, él no manifestó nada, ni me dijo nada, la actitud era normal como cualquier usuario, lo único que observo es que cuando llegamos al punto él no sabía dónde estaba, ya que no sabía cómo se llamaba el barrio, él me preguntó que cómo se llamaba eso, yo le respondo que eso era Fontibón", contó.

Hubo otro detalle que le pareció extraño cuando el adolescente se bajó: "Cuando este señor saca el celular de su bolsillo, veo que a él se le cae como una bolsa o un paquete como de mermelada, salsa de tomate, algo así, y cuando yo veo posteriormente los videos después de lo que pasó, veo que lo capturan y que sacan eso del bolsillo".

El testimonio es clave para la Fiscalía, pues gracias a este se tiene identificación de quién sería alias El costeño. El hombre que se ve envideos de cámara de seguridadbajando de un carro gris oscuro con una mujer. Autoridades conocen sus prontuario criminal y esperan esperan en las próximas horas dar los resultados correspondientes.

*Esta nota se hizo con información obtenida por Tatiana Sanabria de Noticias Caracol

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL