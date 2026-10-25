“Estoy aquí”: María Corina Machado confirma que está en territorio venezolano

Con un breve mensaje en sus redes sociales, María Corina Machado anunció que se encuentra en Venezuela. La noticia fue respaldada por Edmundo González, quien celebró la presencia de la dirigente opositora en territorio venezolano y aseguró que espera reunirse pronto con ella.



“¡Venezuela! Me emociona muchísimo anunciarles que nuestra líder, mi querida María Corina, está en territorio venezolano. Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso”, escribió González en su mensaje.

El dirigente también manifestó su intención de encontrarse próximamente con Machado y acompañarla en el proceso político del país.“Muy pronto estaré con ustedes y con ella para que nuestro país avance verdaderamente hacia la libertad. Ustedes lo saben, esto es hasta el final”, agregó.

Estoy aquí. Con ustedes — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 25, 2026

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