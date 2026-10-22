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Noticias Caracol  / MUNDO  / Fuerte sismo sacude a China este 22 de octubre, cerca al Himalaya: conozca magnitud y profundidad

Fuerte sismo sacude a China este 22 de octubre, cerca al Himalaya: conozca magnitud y profundidad

El movimiento telúrico se registró en la región de Nagqu, en China. Esto reportan los servicios geológicos alrededor del mundo.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 22 de oct, 2026
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Temblor en China
Temblor en China
SGC

Un sismo de magnitud 7,0 se registró el jueves 22 de octubre de 2026 en China, de acuerdo con un boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), que tomó como fuente al Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Según el reporte, el epicentro del movimiento telúrico se ubicó en las coordenadas 32,34 grados de latitud norte y 93,71 grados de longitud este, en inmediaciones de Nagqu, en la región del Tíbet. En la zona están las placas índica y euroasiática, que se mueve por subducción, de acuerdo a la información que ofrece el USGS.

El evento sísmico tuvo una profundidad superficial, inferior a los 30 kilómetros, una característica que hace parte de los parámetros preliminares divulgados por la entidad colombiana. Por su parte, la agencia Reuters informó que el terremoto ocurrió en el norte del Tíbet y que el Centro de Redes Sismológicas de China estimó inicialmente una profundidad de 10 kilómetros.

¿Qué se sabe del sismo en China?

La información difundida por el Servicio Geológico Colombiano permite identificar la magnitud del evento, su ubicación y la profundidad reportada. Sin embargo, estos datos pueden cambiar a medida que las entidades encargadas del monitoreo sísmico actualicen sus mediciones.

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En el primer reporte de Reuters no se habían informado daños materiales ni víctimas. Por lo tanto, es necesario esperar información de las autoridades locales para establecer las posibles consecuencias del movimiento telúrico.

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¿Por qué es importante la profundidad de un terremoto?

La profundidad es uno de los factores que permiten evaluar las características de un sismo. Los movimientos telúricos superficiales se originan a poca distancia de la superficie terrestre y pueden generar sacudidas intensas cerca del epicentro.

No obstante, la magnitud por sí sola no determina el nivel de afectación. También influyen la distancia de las poblaciones al epicentro, las condiciones del suelo, la profundidad del evento y la resistencia de las construcciones.

El Servicio Geológico Colombiano advirtió en su boletín que la información publicada está sujeta a cambios, por lo que los parámetros del evento deben verificarse en las actualizaciones de las fuentes oficiales.
María Paula Rodríguez Rozo
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