Insólita prohibición de aerolínea: no permite abordar a personas con tatuajes ofensivos

Spirit Airlines, conocida por ser una de las aerolíneas de bajo costo más importantes de Estados Unidos, dio a conocer una actualización de su Contrato de Transporte, que incluye un cambio en su código de vestimenta. Con la intención de mejorar la experiencia a bordo y establecer normas más estrictas sobre la indumentaria de los pasajeros, la compañía ahora prohíbe a los viajeros que utilicen ropa inapropiada para abordar sus vuelos.

El nuevo reglamento establece que aquellos que no se ajusten a ciertas normas de vestimenta no podrán abordar el avión. Según el comunicado, los pasajeros no podrán volar si se encuentran descalzos o visten ropa que sea considerada inadecuada, como prendas transparentes, ropa que deje al descubierto partes íntimas, o prendas con mensajes obscenos y ofensivos.

También se incluye en la normativa a los tatuajes que puedan resultar perturbadores o de mal gusto. Esto en un esfuerzo por mantener un ambiente respetuoso durante el vuelo.

(Lea también: Vuelo más corto en Colombia lo ofrece una aerolínea: cuesta $210.000 )



¿Por qué la aerolínea tiene este reglamento?

Esta medida surge tras varios incidentes recientes en los que pasajeros fueron expulsados de vuelos debido a su vestimenta. Uno de los casos más mediáticos ocurrió el pasado mes de enero, cuando un hombre fue expulsado de un vuelo de Spirit Airlines por llevar una sudadera con la leyenda "FVCK HATE WORLD TOUR", lo que fue considerado lenguaje vulgar por el personal de la aerolínea.

Pixabay

Publicidad

Después de una confrontación inicial, el pasajero fue informado de que no podría continuar con su vuelo a menos que se cambiara de ropa. Aunque el pasajero se negó en un principio, finalmente abandonó el avión y fue reubicado en otro vuelo sin mayores problemas.

Un caso similar ocurrió en octubre de 2024, cuando dos mujeres fueron retiradas de un vuelo por llevar crop tops, a pesar de que inicialmente se habían abrochado sus suéteres sobre sus prendas. Las pasajeras, quienes viajaban a Nueva Orleans para celebrar el cumpleaños de una de ellas, fueron sorprendidas por la actitud del personal de la aerolínea, quienes les pidieron que se cubrieran más.

Publicidad

Aunque intentaron explicar que el calor dentro del avión las había llevado a quitarse sus suéteres, la situación escaló y terminaron siendo escoltadas fuera del avión. A pesar de sentirse humilladas por la situación, las pasajeras decidieron hablar públicamente sobre el incidente, calificándolo como una experiencia deshumanizante.



Los pasajeros son informados de la norma

De acuerdo con las declaraciones de Spirit Airlines, la compañía asegura que los pasajeros son informados de las normas de vestimenta al momento de hacer su reserva, ya que estas están incluidas en su Contrato de Transporte, un documento legal que todos los viajeros aceptan cuando compran su boleto. La aerolínea también puntualizó que sus directrices buscan garantizar la comodidad y el respeto de todos los pasajeros durante el vuelo.

Archivo

Las aerolíneas, incluyendo Spirit Airlines, han tenido que lidiar con quejas y demandas por parte de los pasajeros, quienes en muchos casos consideran que las normas sobre el vestuario son demasiado estrictas o incluso discriminatorias.



En la aerolínea tampoco se puede consumir alcohol

Además del código de vestimenta, el Contrato de Transporte de Spirit Airlines actualizado también establece otras reglas para garantizar la seguridad y el bienestar de los pasajeros. Entre ellas se incluyen normas relacionadas con el consumo de alcohol y drogas antes del vuelo, así como la obligación de los viajeros de mantener un comportamiento adecuado durante el viaje.

Spirit Airlines continúa atravesando dificultades económicas, después de declararse en quiebra en noviembre de 2024. La aerolínea ha llevado a cabo despidos y recortes en varias áreas operativas, también ha reducido su flota y ha reestructurado su red de vuelos para ajustarse a sus nuevas necesidades.