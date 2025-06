¿Donald Trump involucrará a Estados Unidos en el conflicto entre Israel e Irán? Esto se sabe

Las fuerzas armadas estadounidenses ya trazaron los planes para atacar Irán, que habrían sido aprobados por el presidente, Donald Trump, de quien depende la orden final de iniciar el ataque, y todos los especialistas coinciden en que además se depende de una bomba de 13.600 kilogramos. El periódico The Wall Street Journal publicó que Trump le reveló a sus más estrechos colaboradores en la noche del martes que aprobó los planes que le presentó el Pentágono, pero que todavía no ha dado la luz verde al ataque.

La gran incógnita es cuándo tomará una decisión. Por lo pronto, según anunció este jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa, Trump tomará una decisión sobre si Estados Unidos se involucra o no en el conflicto entre Israele Irán "en las próximas dos semanas". "Basándome en el hecho de que existe una posibilidad sustancial de que se lleven a cabo negociaciones con Irán en el futuro cercano, tomaré mi decisión sobre si ir o no en las próximas dos semanas", expresó Leavitt, citando directamente a Trump.

Leavitt incidió en que "nadie debería sorprenderse" respecto al planteamiento de Trump de que Irán "no debería tener un arma nuclear", una posición que ha defendido "no solo como presidente sino también como ciudadano". "En 2011, dijo que el objetivo principal de Estados Unidos en Irán debería ser destruir sus ambiciones nucleares. En 2015 dijo que Irán suponía una amenaza para Israel, los aliados de Oriente Medio y Estados Unidos", recordó.

Además, indicó que un acuerdo con Irán no debe incluir "ningún enriquecimiento de uranio": "Irán tiene todo lo que necesita para conseguir un arma nuclear, y tardaría un par de semanas en completar la producción de dicha arma, que supondría una amenaza existencial no solo para Israel sino para Estados Unidos y todo el mundo".

Sin embargo, este miércoles el embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, descartó que su país pueda renunciar a su programa de enriquecimiento de uranio como consecuencia de los ataques de Israel y aseguró que esas actividades "tienen únicamente fines pacíficos".

Al ser preguntada por las comunicaciones entre Estados Unidos e Irán, Leavitt dijo que "la correspondencia ha continuado", aunque evitó dar detalles sobre ello.



¿Qué más se sabe sobre los planes de Trump?

Lugo de las revelaciones de The Wall Street Journal, Trump dijo que ese periódico "no tiene ni idea" de cuáles son sus pensamientos, pero no negó la información. En todo caso, si se produce el ataque de Estados Unidos contra Irán, su principal objetivo sería la planta subterránea de enriquecimiento de uranio de Fordow, situada a unos 100 kilómetros al sur de Teherán. Según las informaciones publicadas, la planta tiene instaladas miles de centrifugadoras y está situada decenas de metros bajo una montaña.

El interés de Israel por Fordow radica en que es la única instalación nuclear iraní en la que los inspectores de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) han detectado partículas de uranio enriquecido con un grado de purificación necesario para la construcción de armas nucleares. Pero Israel no cuenta con el armamento necesario para penetrar el más de un centenar de metros de roca que protegen el complejo subterráneo. Para ello necesita la tecnología estadounidense.

La fuerza aérea israelí tiene en su arsenal las bombas BLU-109 y GBU-28, designadas como armas capaces de destruir búnkeres subterráneos. La GBU-28, con un peso de 2.270 kilogramos y guiada por láser, fue usada por Israel para matar al líder de Hizbulá, Hasan Nasrala, el 27 de septiembre de 2024. Tiene una capacidad de penetración de hasta 20 metros de hormigón reforzado o roca. Así que para acabar con Fordow y sus centrifugadoras es necesario la hermana mayor del GBU-28, la GBU-57/MOP, un monstruo de 13.600 kilogramos capaz de penetrar hasta 60 metros de roca.

GBU significa en inglés Guided Bomb Unit (Unidad de Bomba Guiada) y MOP es Massive Ordnance Penetrator (Penetrador de Munición Masiva o bomba penetradora de gran potencia). En estos momentos la GBU-57/MOP solo puede ser utilizada desde el bombardero 'invisible' estratégico B-2 Spirit, aunque las fuerzas aéreas de Estados Unidos también han arrojado en pruebas la bomba desde el clásico bombardero B-52.

El B-2 Spirit, en servicio desde 1997 y que pronto será sustituido por el B-21 Raider, puede operar desde la base aérea Whiteman en el estado de Misuri o desde la isla de Diego García, en el océano Índico.

Para proteger Fordow de ataques aéreos, Irán contaba con baterías antiáereas rusas S-300, uno de los sistemas de misiles tierra-aire más avanzados del arsenal ruso.

Pero los analistas creen que en estos momentos Fordow ha perdido esa protección, por lo que una operación de bombardeo con el B-2 Spirit sería relativamente sencilla para la fuerza aérea estadounidense.

Según las fuerzas armadas israelíes, en la última semana, el 70% de las baterías antiaéreas de Irán han sido destruidas.

La libertad de acción de los bombarderos B-2 Spirit, o de los B-52, si Estados Unidos decide utilizar otra plataforma, sería clave para garantizar la destrucción de Fordow ya que, aunque la GBU-57/MOP tiene una gran capacidad de destrucción, no está garantizado su éxito, por lo que la fuerza aérea querría realizar varios ataques consecutivos.

EFE