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Noticias Caracol  / MUNDO  / Minuto a minuto elecciones en Brasil 2026: juez prorroga el cierre de urnas dos horas más
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Minuto a minuto elecciones en Brasil 2026: juez prorroga el cierre de urnas dos horas más

Este domingo, Brasil define en las urnas quién será su próximo presidente, en una segunda vuelta entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Siga el minuto a minuto.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 25 de oct, 2026
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Minuto a minuto elecciones en Brasil 2026: juez prorroga el cierre de urnas dos horas más
AFP

Este domingo, cerca de 158,7 millones de brasileños fueron convocados a las urnas para participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil 2026, en la que se enfrentan el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro. La jornada electoral se desarrolla en medio de una contienda reñida, marcada por la polarización política y por encuestas que anticipaban una disputa ajustada entre los dos candidatos.

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El balotaje determinará si Brasil se mantiene como gran reducto de la izquierda en América Latina o si se suma al giro regional hacia la derecha impulsado por Donald Trump. Lula aspira a un cuarto mandato, el segundo consecutivo, y se ha presentado como un baluarte contra una injerencia de Estados Unidos y un protector de la democracia. Flávio Bolsonaro, de 45 años, promete endurecer la lucha contra la delincuencia, recortar el gasto público y aliviar el costo de vida.

3:30 p. m. | Lula aventaja a Flávio Bolsonaro en los primeros resultados

Con el 0,25 % de los votos escrutados, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva obtiene el 57,6 % de los sufragios, frente al 42,3 % de Flávio Bolsonaro, según los primeros datos del recuento oficial. Estas cifras son preliminares y no permiten establecer una tendencia definitiva, debido al bajo porcentaje de mesas contabilizadas.

3:00 p. m. | Juez ordena ampliar el horario de votación

El magistrado Cristiano Zanin, de la Corte Suprema de Brasil, ordenó extender durante dos horas el horario de votación en la segunda vuelta presidencial. La decisión respondió a una solicitud de la campaña de Lula da Silva, que advirtió sobre incidentes en el transporte de electores en distintas ciudades del país. La medida se produjo después de que ambos candidatos solicitaran ampliar el plazo para sufragar.

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