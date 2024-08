Sujeto atacó con una piedra a colombiano en EE. UU.: “Me golpeó así por ser latino”

Un colombiano fue violentamente agredido a la salida de un bar en Wisconsin, Estados Unidos, en lo que parece haber sido un crimen de odio por ser latino. El agresor fue detenido, mientras la víctima, tras varias cirugías, ahora se recupera de las heridas.

Para Diego Fernando Nieto, la noche del 28 de julio quedará grabada no solo en su memoria, sino, además, marcada en las secuelas físicas que le dejó una golpiza que le propinó un estadounidense en el parqueadero a la salida de un bar.

“El tipo usó como una piedra para golpearme, que fue con lo que causó las fracturas en mi cara y pues me dañó la dentadura. En el reporte de la Policía está que el tipo usó una piedra y después se fue, se escapó de los hechos. Y pues yo quedé ahí tirado, sangrando, con heridas múltiples en la cara”, contó el colombiano agredido.

Johanna Pantoja, madre de Diego Fernando Nieto, precisó que su hijo tiene “siete fracturas”, “un problema maxilofacial” y también “está con la vista borrosa”.



Del atacante se sabe que es un ciudadano estadounidense con historial delictivo. Su nombre es Courtis Boucher y ahora enfrenta cargos por asalto agravado con arma letal. Para Diego, solo existe una explicación.

“Me golpeó así por ser latino, por odio, porque una persona que te quiere golpear así, casi que dejarte muerto y malherido, así con fracturas, tiene que ser algún problema psicológico de la otra persona. Eso es odio, algo de odio o racismo”, comentó el colombiano víctima de la brutal agresión.

El colombiano asegura que no se mete con nadie

Diego estaba solo en Wisconsin desde hacía cuatro meses, trabajando en una compañía fundidora de metales para autopartes. Antes de eso, vivía en Florida desde los 18 años y nunca había experimentado algo similar.

“Yo he sido de que siempre me he cuidado de no irme a meter en problemas con nadie… Entonces, yo como que arranco a correr y el carro en el que el tipo estaba arranca detrás de mí. Él iba con otra persona. Ese tipo arranca detrás de mí. Yo por allá pierdo el conocimiento”, relató.

Su madre aseguró que “está muy afectado psicológicamente, está muy depresivo, está muy mal” y “está muy ansioso”.

Ahora la preocupación de la familia no es solo lidiar con las secuelas físicas y psicológicas, sino, además, cumplir con las cuantiosas cuentas médicas que ya empiezan a llegar.

