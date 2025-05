El homenaje del técnico Luis Enrique a su hija Xana tras ganar la Champions League con el PSG

El español Luis Enrique le rindió un homenaje a Xana, su hija de 6 años que falleció en 2019 a causa del cáncer. El técnico lució este sábado 31 de mayo, nada más entrar en la historia al conquistar la primera Liga de Campeones del PSG, una camiseta especial en homenaje a la niña.

La prenda, negra, tenía un dibujo al estilo Fundación Xana, creada por el técnico y su familia para acompañar y ofrecer asistencia integral y acompañamiento a niños y jóvenes afectados por enfermedades oncológicas, pero con una imagen en la que Xana plantaba la bandera del PSG en el centro del campo, emulando la celebración de la Champions que conquistó en 2015.

"Xana siempre presente"

"Xana está conmigo en la victoria y en la derrota mucho más. Con mi familia, que están todos allí, con mis hermanos, hijos y mujer. No es momento para estar tristes y emocionarse. Xana estará conmigo siempre y con nuestra familia. Se trata de disfrutarlo", afirmó en declaraciones a Movistar Plus tras el partido, el 5-0 al Inter.

No fue el único recuerdo, pues la afición del PSG exhibió también un mosaico gigante en la grada del Allianz Arena para recordar y homenajear a Xana, que compareció en el Allianz Arena con una forma muy similar, de dibujo animado y plantando una bandera del club parisino en el césped. "Xana siempre presente", publicó el PSG en su cuenta oficial.

Luis Enrique junto a su hija Xana, en 2017 - AFP

Luis Enrique, que hizo historia con el PSG, ganó el primer triplete del fútbol francés y el segundo de su carrera, y que dio una exhibición sin precedentes en la final, con un 5-0 histórico al Inter, resultado nunca antes visto en una final de Liga de Campeones o Copa de Europa, compartió su éxito con su hija, siempre presente.

También habló sobre Kylian Mbappé, a quien dirigió la temporada pasada y que se marchó en verano al Real Madrid. "Nos hubiera encantado tener a Kylian Mbappé, que es una maravilla de jugador y de persona. Su decisión fue otra que respetamos. A partir de ahí, el trabajo del entrenador. Tienes que motivar a tus jugadores y hacerles creer que es posible. ¿Me gusta mucho esta película? Claro, soy uno de los responsables de hacer este equipo", señaló.

"Pero me gusta mucho porque creo que nosotros hemos demostrado que tenemos estrellas que están en función del equipo. Eso es muy importante para mí. Y no al revés, en el otro sentido. Y eso no es muy fácil en el mundo del fútbol. Ahora a pensar en el mundialito, pensar en la próxima temporada y en reforzarnos", agregó.

Por último, tuvo palabras para Ousmané Dembélé: "Lo que quiero ser es cada día mejor entrenador. Dembélé siempre ha sido un fenómeno. Pero ahí que ir ahondando para conseguir su mejor versión. Pero es un líder desde el ejemplo. ¿Has visto cómo ha presionado? Dime un nueve de Europa que presione al portero y a Acerbi de esa manera. Cuando uno presiona así siendo un líder, el resto le sigue", culminó.

La historia de Luis Enrique en el PSG

Luis Enrique, que tiene 55 años, llegó hace 24 meses a la ciudad de la Torre Eiffel y se ha ganado ya un lugar eterno en la historia del fútbol francés. En la Champions que ganó en 2015 su protagonismo parecía mucho menor, eclipsado por el glamour del tridente 'MSN' (Messi, Suárez, Neymar): "El trabajo que hice en Barcelona fue excepcional, pero decían que con aquel equipo era fácil y no lo era", reivindicó el técnico asturiano sobre aquel éxito de hace una década.

En París todo fue distinto y se le dio carta blanca para cambiarlo todo a su llegada a mediados de 2023, como líder de la revolución que los directivos querían. El presidente Nasser Al Khelaifi y el consejero deportivo Luis Campos optaron para su proyecto por él, un hombre de fuerte carácter, y le otorgaron un poder que no tuvo antes un entrenador del PSG en los años de la 'era catarí' del club.

"El que encarna mejor el proyecto es el entrenador. Tiene las llaves y la copia de seguridad. Tiene una legitimidad auténtica, sabe lo que quiere", explicaban en el club cuando Luis Enrique aterrizó en el Parque de los Príncipes.

Una de las obsesiones de Luis Enrique ha sido la nutrición. Reclamó y obtuvo pronto "una máquina de 15.000 euros que detecta todos los parámetros fisiológicos, por la que los jugadores pasan una o dos veces por semana", cuenta una fuente cercana al club. El público francés descubrió pronto cómo era su idea de juego, basada en la posesión y el 'pressing', pero también su fuerte temperamento, sus manías y su intención de ser "fuerte con los fuertes" en el vestuario, sin dejarse comer el terreno por ningún jugador.

Pero Luis Enrique no solo aplica mano dura, sino que también sabe motivar a sus jugadores y extraer lo mejor de ellos. Así hizo con Dembelé al resituarlo como falso 9 a partir de diciembre de 2024, lo que terminó convirtiendo al exjugador del Barcelona en el hombre-gol de este PSG.

"Luis Enrique es capaz de hacer progresar a cualquier tipo de jugador", insiste una persona cercana a la dirección del club. 'Lucho' habla a los jugadores diariamente, acompañado a menudo con el psicólogo Joaquín Valdés. El técnico asegura que su "obsesión" es "ayudar al máximo a los jugadores". La primera Copa de Europa del PSG le ha dado la razón.

