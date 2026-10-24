Terremoto de magnitud 7,0 en el sur de Tokio, en Japón: sin alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 7 sacudió este domingo las islas Ogasawara, un archipiélago a unos mil kilómetros al sur de Tokio en el Pacífico, afirmó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés) sin activar la alerta de tsunami. El sismo tuvo lugar a las 11:10 hora local (2:10 GMT) y tuvo su epicentro a 470 kilómetros de profundidad frente a la costa del archipiélago de Osagawara, al sur de la capital japonesa, según la JMA.

El temblor alcanzó el nivel 3 en la escala sísmica nipona (de 7 niveles y centrada en medir la agitación sobre la superficie y los potenciales daños) en este conjunto de islas, y se dejó sentir también en la capital. Por el momento no se han reportado daños tras el terremoto, y las autoridades no han activado la alerta de tsunami. Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.



¿Por qué tiembla tanto en Japón?

Japón registra tantos sismos debido a su ubicación geográfica, en una zona donde interactúan cuatro placas tectónicas: la del Pacífico, la Filipina, la Euroasiática y la Norteamericana, según la división tectónica utilizada. El movimiento constante de estas enormes estructuras de la corteza terrestre acumula tensión en las fallas y los límites entre placas. Cuando esa energía se libera de forma repentina, se producen los terremotos. La actividad sísmica es parte de la dinámica geológica del archipiélago japonés. Por eso, los temblores pueden ocurrir con frecuencia, aunque la mayoría son de baja magnitud y no provocan daños importantes.

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Japón forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja que rodea gran parte del océano Pacífico y concentra una importante actividad sísmica y volcánica. Esta región se caracteriza por la interacción de varias placas tectónicas, que producen terremotos, actividad volcánica y, en determinadas circunstancias, tsunamis. Japón se encuentra en uno de los sectores más activos de esta franja, lo que explica por qué experimenta tantos movimientos telúricos a lo largo del año.



Sin embargo, no todos los terremotos que ocurren en el país tienen el mismo origen ni representan el mismo nivel de peligro. Sus consecuencias dependen de factores como la magnitud, la profundidad y la distancia respecto de las zonas pobladas.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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