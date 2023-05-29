Publicidad

Elecciones 2022

  • Sala plena del CNE evaluará si campaña de Gustavo Petro superó topes electorales.
    Colprensa
    POLÍTICA

    Sala plena del CNE evaluará si campaña de Gustavo Petro superó topes electorales en 2022

  • Se hundió en el Senado proyecto que reducía las vacaciones de los congresistas por falta de quorum
    Archivo
    Elecciones Colombia 2023

    Así está la balanza en el Congreso para Gustavo Petro y Rodolfo Hernández

  • Marelen Castillo, fórmula vicepresidencial del candidato Rodolfo Hernández.
    Colprensa
    Elecciones Colombia 2023

    La educación, de los pilares más importantes para sacar adelante a Colombia, según Marelen Castillo

  • cesar-gaviria.jpg
    Elecciones Colombia 2023

    César Gaviria, otro de los que perdió con la derrota de Federico Gutiérrez

  • Gustavo Petro, tras la primera vuelta presidencial
    Elecciones Colombia 2023

    “Ganamos, esa es la realidad”, afirma Gustavo Petro, que espera conseguir 1,5 millones más de votos

  • Sergio Fajardo e integrantes de la Coalición Centro Esperanza
    Sergio Fajardo e integrantes de la Coalición Centro Esperanza
    Colprensa
    Elecciones Colombia 2023

    Se deshizo la Coalición Centro Esperanza: ¿con quiénes se irían sus exintegrantes?

  • rodolfo hernandez
    “Politiqueros no quiero, sobran, arruinaron a Colombia, no los voy a invitar al Gobierno”: Rodolfo Hernández
    Facebook Rodolfo Hernández
    Elecciones Colombia 2023

    Rodolfo Hernández responde: “Cambiar no es poner a Benedetti, Roy Barreras y Piedad Córdoba”

  • Sergio Fajardo tras elecciones presidenciales
    Elecciones Colombia 2023

    “No he tomado ninguna decisión”, dijo Sergio Fajardo sobre Rodolfo Hernández

  • Thumbnail
    Elecciones Colombia 2023

    “Reloco, papi”: a Rodolfo Hernández le funcionó bien la estrategia en TikTok, dicen expertos

  • Rodolfo Hernández ganó en Vichada pese a que no sabía que era un departamento colombiano
    Rodolfo Hernández ganó en Vichada pese a que no sabía que era un departamento colombiano
    Elecciones Colombia 2023

    Rodolfo Hernández ganó en Vichada, el departamento que no supo ubicar en el mapa

