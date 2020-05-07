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Municipio de Chíquiza

Incendio de Villa de Leyva avanzó hacia Chíquiza y deja consumidas al menos 100 hectáreas
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