Desafío del Siglo XXI: estos son los primeros eliminados de la competencia

En el capítulo número seis del Desafío del Siglo XXI se llevó a cabo el primer Desafío a Muerte de esta temporada en el que dos hombres y dos mujeres de Alpha y Beta se enfrentaron al Box Negro para conservar su cupo en la competencia. Al final de la prueba, marcada por la intensa lluvia, un participante de cada equipo abandonó la competencia y se convirtieron en los primeros eliminados del programa este año.

En la arena se enfrentaban: Gero, Pineda, Tina y Valentina de Beta, junto a Eleazar, Lucho, Manuela y Sathya de Alpha. Antes de la prueba Alpha tuvo que cumplir con el castigo de corte de pelo, al que se sometieron tres integrantes de su casa (dos hombres y una mujer), y también se descubrió que la elegida del ciclo había sido Dani, una de las mellizas, quien tenía la tarea de cambiar al capitán de su equipo Beta.



¿Quiénes fueron los primeros eliminados del Desafío Siglo XXI?

Pineda, el exmilitar que perdió una pierna en un campo minado y que hacía parte del equipo Beta, junto a Sathya, la joven deportista de 22 años que hacía parte del equipo Alpha, fueron los primeros eliminados de la competencia. Ambos llegaron al Box Negro decididos a dar lo mejor de ellos para salir a flote de la competencia, pero en el desarrollo de la misma no lograron sobrepasar a sus competidores.

La prueba consistía en atravesar obstáculos como un arrastre bajo una malla, subir por una escalera y desenredar una vara con la que posteriormente debían liberar cuatro discos que estaban en una plataforma alta. En la prueba de hombres, Gero, Eleazar y Pineda tomaron la delantera y regresaron nuevamente al inicio de la pista, donde debían lanzar los discos y lograr que quedaran sobre una mesa. La lluvia dificultó la prueba, haciendo que los discos resbalaran de la superficie.

A pesar de la ventaja de los participantes, Lucho los alcanzó en la plataforma. Eleazar se salvó primer, seguido por Gero. Pineda intentó repetidamente lograr que los discos quedaran sobre la mesa, pero no lo conseguía, mientras que Lucho lo alcanzó en la parte final y contó con mayor suerte para lograr el objetivo. "No se me dieron las cosas, pero bueno, me voy contento", expresó Pineda en diálogo con Andrea Serna y agregó que "esta es una de las experiencias más bonitas y retadoras de mi vida, espero haber dejado un ejemplo para las personas que lo necesiten".

La prueba de las mujeres tuvo una clara diferencia, pues una de ellas no logró completarla. Tina y Valentina, del equipo Beta, empezaron enfrentando la prueba con una marcada ventaja, seguidas de cerca por Manuela, de Alpha. Mientras Sathya empezaba a quedarse atrás. Las tres primeras mujeres, con solo unas pequeñas diferencias de tiempo lograron bajar los discos y regresar al inicio de la pista para lanzar los discos.

Mientras ellas regresaban y empezaban a enfrentarse a la definición de la prueba, Sathya se quedó bajando los discos, tan solo le faltaba uno, pero los brazos se le cansaron. Aunque siguió intentando, en el tiempo que tardó las otras tres lograron conservar su cupo. Hablando con Andrea Serna recalcó que "me llevo mucha gratitud, no pensé que fuera tan duro, nadie sabe lo que se pasa aquí, es un reto físico y mental Hice amistades muy bellas que voy a atesorar en mi corazón".

