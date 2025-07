El otro pago de ‘El Costeño’ en Nequi y el “engaño” a joven sicario en ataque a Miguel Uribe Turbay

En uno de los calabozos más custodiados del búnker de la Fiscalía, Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o ‘Chipi’, permanece tras su captura y posterior judicialización. Se trata del hombre que estaría detrás de la logística con la que se atentó contra el senador Miguel Uribe Turbay en el parque El Golfito, en Modelia, el pasado 7 de junio del 2025.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Noticias Caracol conoció apartes de las 4 horas en las que alias El Costeño escuchó con atención las pruebas recopiladas por la Fiscalía que lo señalan como el jefe coordinador del ataque y quien captó a sus cómplices, incluidos el menor de edad que disparó, para adelantar la operación sicarial.

En la audiencia, la Fiscalía narró el minuto a minuto de cómo se planeó y se ejecutó el atentado contra el senador Uribe Turbay, revelando detalles sobre el pasado criminal de Arteaga y la meticulosa planificación del ataque. De hecho, esbozaron el pasado criminal de ‘El Costeño’, a quien describieron como un delincuente que pertenecía a una organización criminal que está activa, aunque no se especificó su nombre.

Publicidad

Su rol en esa banda delincuencial era la de sicario, además de encargarse de coordinar el traslado de armas y la logística para la comisión de homicidios en barrios como La Estanzuela, Las Cruces, Teusaquillo, entre otros lugares de Bogotá. Cabe señalar que una de las fachadas de ‘El Costeño’ era su oficio como barbero en El Muelle, en Engativá, barrio donde fue capturado luego de esconderse por semanas.



Así captó al menor de edad para cometer el ataque

De acuerdo con la Fiscalía, en su papel de coordinador, alias El Costeño tenía claro que quien debía ejecutar el ataque contra Uribe Turbay debía ser un menor de edad. De hecho, según el testimonio de Katherine Martínez, alias Andrea, Arteaga le había mencionado en ocasiones anteriores que, si conocía a un menor que pudiera cometer un hecho que estaba planeando, preferiblemente entre 14 y 15 años, "porque así no iba a ir a juicio como adulto, sino que iba a ser tratado en la jurisdicción de menores".

El ente investigador también reveló que a ‘El Costeño’ no se le escaparon detalles sobre la modificación del arma y su letalidad. Un dictamen pericial indicó que el arma de fuego utilizada, una Glock 9 milímetros, presentaba "modificaciones en sus características, en el seleccionador de disparo, que obviamente hacen más letal los disparos con esta arma de fuego".



El “engaño” al joven sicario

La investigación también reveló cómo alias El Costeño habría engañado al menor para que este actuara confiado. En el momento cuando se encontraban en el carro Spark gris, minutos antes del ataque, Arteaga le dijo al joven: "Tranquilo que cuando pase el hecho lo van a recoger y que no hay ningún problema, porque él tiene contactada ya la Policía y que le van a dar cinco minutos de espera para que salga".

Publicidad

Estas palabras de Arteaga solo eran un señuelo para convencer al menor sicario de no tener alguna preocupación para cometer el ataque. Posteriormente, ‘El Costeño’ le manifestó a Katherine que "eso no es cierto, que él no tiene contactada la Policía, sino que era para que el menor fuera tranquilo a cometer el hecho". Incluso, según trascendió, lo que pensaba el jefe de la operación es que el joven podría perder la vida tras dispararle a Uribe Turbay.

Además del cabo suelto que ya se conocía en el pago por Nequi del servicio de moto que pagó el joven sicario cuando llegó al barrio Modelia, en la audiencia la Fiscalía contó otro de los errores que dejaron en descubierto la identidad de alias El Costeño. Se trata de una nueva transferencia por esa aplicación financiera.

Minutos antes del atentado, alias El Costeño habría pagado algunos alimentos para el menor a través de esta plataforma de pago. La empleada del establecimiento, al recibir el pago por Nequi, tomó una captura de pantalla que, al ser analizada, reveló que quien realizaba el pago era Elder José Arteaga, dejándolo al descubierto.



Lo que han dicho Mora y Martínez

Luego de la captura del menor de edad, las autoridades fueron detrás de Carlos Mora González, el conductor del vehículo Spark gris, quien cayó en un retén policial en Bogotá. Al ser detenido, Mora manifestó que sabía por qué le estaban haciendo el pare, que era uno de los implicados en el hecho y que quería contar a las autoridades y entregarse por lo sucedido.

Por su parte, Katherine Martínez, alias Andrea, fue identificada gracias a un policía que, días antes del atentado, la había judicializado por daños en bien ajeno en el sur de la ciudad. Tras la difusión de los videos del atentado en los medios de comunicación, el agente reconoció a Martínez, lo que permitió su identificación y reconocimiento fotográfico.

Publicidad

Al finalizar su intervención, la fiscal alertó sobre el riesgo que corren los implicados en el caso por posibles atentados en su contra por parte de la organización criminal. Tanto Carlos Mora como Katherine Martínez han solicitado protección para ellos y sus familias, señalando que es una "estructura criminal muy peligrosa con muchos alcances".

Asimismo, la fiscal del caso hizo referencia al estado de indefensión en que se encontraba el precandidato el día del atentado y las alertas que había emitido a la Unidad Nacional de Protección (UNP) ante su situación de riesgo, un elemento que la Fiscalía considera clave en la motivación política del ataque.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL