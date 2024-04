El nombre de Valentina Vásquez Komman tomó relevancia en los noticieros nacionales y en las redes sociales luego de que fue víctima de un intento de feminicidio en Villeta, el 6 de abril de 2024.



En medio de su duro relato a Noticias Caracol, manifestó que peleó por su vida, pues de un momento a otro pasó de estar practicando deporte en la zona Alto de la Cruz, en Villeta, a ser atacada por un sujeto que jamás había visto en su vida.

Según contó esta víctima, el agresor la atacó en múltiples oportunidades con un palo, un destornillador y piedras para intentar matarla.

Para intentar salvarse, no solo pidió socorro a los otros transeúntes de la zona, también trató de persuadir al agresor diciéndole que “él se había equivocado de persona”.

“Desafortunadamente había una botella de cristal (como de aguardiente) y la cogió, me golpeó en repetidas ocasiones, pero no perdí el conocimiento. Él como decía: ‘esta vieja es muy dura de matar’. Y yo (manifesté): ‘Pero, ¿por qué hace eso? Yo intenté persuadirlo, pero no lo logré”.

Añadió que el atacante “me dijo: ‘Tengo que matarla, la tengo que matar’, y yo (le respondí): ‘Pero yo no le he hecho nada a nadie’”.

En medio del brutal ataque, el agresor le preguntó a esta víctima de intento de feminicidio en Villera: “¿Usted cómo se llama?”, a lo que Valentina Vásquez Komman le contestó: “Alejandra Benavides”.

Vásquez notó que el atacante quedó confundido cuando ella le dijo el nombre falso, pero siguió agrediéndola.

El pasado 10 de abril, el alcalde de Villeta, Yosimar Reyes, informó que un hombre vinculado con el intento de feminicidio de Valentina Vásquez Komman fue capturado.

"En trabajo mancomunado con la Policía Nacional, la Sijín, la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía Municipal de Villeta y la Gobernación de Cundinamarca se capturó en menos de 72 horas al presunto agresor de Valentina Vásquez", destacó la autoridad municipal.



