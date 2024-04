Dolorosos recuerdos del accidente del Agustiniano Norte: "Uno pierde una parte de la vida"

Han pasado 20 años y las lágrimas aún son inevitables para las familias de los 21 ángeles que murieron en el accidente de la ruta 12 del colegio Agustiniano Norte. Aún se quiebran cuando hablan del tema y muchos no se atreven siquiera a recordar ese día.



¿Cómo se recupera una mamá de la muerte de un hijo? “No es fácil el proceso y tampoco hoy es fácil sentir que han pasado 20 años y que ya no está. Cuando uno se da cuenta a veces siente que con el tiempo es más duro saber que ha pasado y que esa persona que uno tanto amó ya no está”, reconoce María Eugenia Pineda, madre de uno de los estudiantes del Agustiniano Norte.

En medio del dolor del recuerdo, Fernando Páramo, padre de otro de los niños fallecidos, dice que es difícil “llenar un vacío, cómo - a partir de las cenizas - reconstruir toda una familia que queda incompleta y un anhelo y también cómo tratar de vivir con esa ausencia, a veces todavía lloramos, solos, pero lloramos”. “Somos felices, pero no completos”, enfatiza.



Informe especial: Tragedia del Agustiniano Norte también impactó a socorristas que lloraban en silencio

Pedro Moreno es otro padre con el corazón roto. Han pasado 20 años y las lágrimas aún son inevitables para él y para las familias de los 21 ángeles.

“Pierde uno una parte de su vida, un apéndice de la vida nuestra. Nunca habíamos tenido esa experiencia en la vida y creo que es de la más duras para el ser humano: uno como padre perder un hijo, porque es como lo antinatural”, comenta Moreno, con la voz entre cortada, al recordar la partida de su ángel de tan solo 8 años. “Es un recuerdo realmente triste, muy triste, que me produce dolor, mucho dolor me toca asumir el dolor, porque me toca aceptar la vida como viene”.